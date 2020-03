Um requiem para Penderecki

Faleceu hoje, aos 86 anos de idade, na sua Polónia natal, Krzysztof Penderecki (1933-2020) – o decano dos compositores do tempo presente. Foi ao mesmo tempo o último dos mestres do pós-Segunda Guerra Mundial e um vulto à parte nessa geração de ouro que floresceu na Europa dos anos 1950 e que transformou de forma irreversível o pensamento musical do Ocidente.

Continuar a ler