“O oposto de cidade não é o campo, é o deserto”

Renzo Piano

Aos 82 anos, o arquitecto italiano tem pensado mais na ideia de raízes. As dele estão em Génova, cidade que ajudou a transfigurar, mas o seu pensamento diverge para as periferias urbanas de toda a Europa, que diz ser urgente humanizar. Do seu promontório junto ao mar, onde criou um atelier que se esconde na paisagem como se quisesse afastar-se do que o rodeia, reflecte sobre a sua obra e conclui: “A arquitectura não muda o mundo”.