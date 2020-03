O Lugar do Desenho convida a criar como Júlio Resende

O Serviço Educativo do Lugar do Desenho lançou o desafio: “Pesquisa na Internet por ‘Pintor Júlio Resende’, escolhe uma imagem e dá asas à tua imaginação! Inspira-te no universo do pintor e faz um desenho, colagem, fotografia, vídeo ou poema”.

A iniciativa é dirigida aos mais novos e já começou a encher de cor o mural da fundação que alberga o espólio de cerca de dois mil desenhos do conhecido artista, nascido em 1917 e que morreu em 2011.

Para participar, basta publicar os trabalhos no Instagram com a hashtag #soupintorjulioresende, identificando a fundação (@fundacao_julio_resende), ou enviar para [email protected]