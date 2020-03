“Cá vamos indo, a passo de prisão”

O dia de hoje está igual ao de ontem. Levantei-me, almocei, voltei para o quarto. Estou há dois meses a viver num lar na zona ocidental de Lisboa. Há 15 dias foi decidido que não havia visitas. Não ter visitas, o isolamento, custa um bocadinho. Até porque agora não podemos estar muito tempo juntos, os que cá estamos. As pessoas têm de estar três metros afastadas umas das outras, ficamos assim ao longe, falamos de longe uns com os outros e estando assim afastados falamos pouco...

Disseram-nos que isto ia demorar, que o vírus é muito perigoso e que temos de ter muito cuidado – que temos de lavar muito bem as mãos quando vamos almoçar e sempre. A rotina foi mantida, aliás está até mais rigorosa. De manhã, levantamo-nos, tomamos o banho, alguns banhos de chuveiro e de banheira foram trocados por banhos de bacia, explicam-me que como há mais movimento dentro de casa é preciso poupar água. Eu tomo sempre o meu banho no chuveiro.

Os funcionários continuam todos aqui. A assistência médica mantém-se – uma das minhas colegas de quarto tem um problema numa perna e já cá veio hoje o enfermeiro vê-la e fazer-lhe o penso. E a enfermeira veio tirar-nos a temperatura. Tem havido esse rigor.

Se falamos uns com os outros sobre o vírus? Eu não, que não sou de falar muito, falo aqui no quarto. Mas as outras pessoas falam. E estão assustadas, as pessoas. Dizem que isto é muito perigoso, que é mais perigoso que outras crises de saúde que houve, que é mais perigoso que a peste não sei quê ou que a peste não sei quantos… As pessoas estão assustadas.

Temos cá um senhor que tem andado muito nervoso e que bate em todo o lado porque quer sair do lar. Diz que tem o direito de sair e está muito alterado. Quer que lhe dêem a chave. Respondem-lhe que agora não pode ser, que tem de ser a polícia a abrir a porta e que um dia acontecerá. Têm de o acalmar de alguma maneira.

Para ocupar o tempo cá dentro, é que não há nada, está tudo igual ao que era. Uma das senhoras que está no quarto comigo faz uns bordados lindos, ela borda muito bem. A outra não sei o que faz. Eu não faço nada, ando a ver se descubro como funciona este telemóvel, mas sem conseguir na verdade.

Umas pessoas conversam umas com as outras, a três metros de distância, outras lêem revistas e ninguém faz nada de especial porque não há muita coisa para fazer. Há a televisão, mas nem são os programas que nós queremos ver, são os que põem. Vai-se até à janela olhar lá para fora. Cá estamos indo a passo de caracol, a passo de prisão.

Sinto falta de sair. De resto, não tenho falta de nada de especial. Temos comida… já foi de melhor qualidade (risos).

As visitas dos filhos, que me levavam lá fora a dar uma volta, a tomar um café, eram essenciais, era o mais importante. Os telefonemas ajudam muito. A minha filha telefona, fala do meu neto mais pequeno, que faz desenhos e ela diz-me o que ele fez, e ele faz asneiras e ela conta-me as asneiras que ele faz, e é isso.

Não faço nada. Por isso é que me aborreço muito. Não consigo ler, as cataratas estão piores e até para olhar para a televisão tenho dificuldade. Não conseguir ler é mau.

Eu penso que qualquer dia isto acalma. Não sou tão exagerada como o meu irmão, que diz que isto não é nada, mas acho que também não é como se pensa – mas se calhar isto é mais sério do que aquilo que eu penso. Eu sou um bocadinho inconsciente, sempre fui.

Se não estivesse aqui dentro confinada, de certeza que ia à rua. Falei agora com o meu irmão, que me disse, “se te conheço, estavas a fazer o mesmo que eu, a sair de casa, a ir até ao café”, que é o que ele faz. A minha sobrinha, que é assistente de bordo, está assustadíssima. Diz que tem um filho de 83 anos. Ela sai do aeroporto, quando chega de um trabalho, e vai a toda a velocidade à procura dele – anda muito nervosa por causa de ele andar na rua.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Estou desejando que isto passe, mas não vai passar assim tão depressa, não é?

Acredito que se calhar, aqui, estou mais protegida do que aí fora. Mas a protecção não é conforto nenhum. Por causa da solidão. Isto é paredes brancas e chão liso o dia inteiro — eles são muito cuidadosos com a limpeza — e às vezes a vida com um bocadinho de sujidade é melhor.