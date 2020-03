Director-Geral das Prisões admite libertação de reclusos vulneráveis para conter epidemia

O director-geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais, Rómulo Mateus, sob a tutela do ministério da Justiça, é o primeiro representante do Estado a admitir a libertação de reclusos que estejam a pouco tempo de cumprir a pena de prisão e num regime em que já estão a beneficiar de saídas precárias regulares, para reduzir a pressão nas cadeias e prevenir um contágio em larga escala.

“Uma medida dessas é sempre de boa gestão profiláctica nos espaços prisionais. É uma medida de higiene e de saúde pública prisionais. Uma medida dessas protege a comunidade”, ao proteger os funcionários das cadeias, como guardas e técnicos de reinserção. Esta medida não se destina a proteger os reclusos”, afirmou numa entrevista à SIC.

O Governo não se pronunciou nem deu qualquer sinal que o ia fazer. Contactados na quinta-feira, os gabinetes do primeiro-ministro, da ministra da Justiça, da ministra da presidência do Conselho de Ministros e o ministério dos Assuntos Parlamentares, não responderam a perguntas do PÚBLICO sobre a possibilidade de estar a ser estudado um regime para reduzir o número de mais de 12.000 presos nas 49 cadeias portuguesas.

Apenas informalmente, fonte do ministério da Justiça disse que “para já nada está em cima da mesa”.

A haver alguma medida excepcional para libertar reclusos a poucos meses de cumprirem a pena ou autores de crimes cujas penas poderiam ser cumpridas em casa com pulseira electrónica, teria de ser através de uma iniciativa legislativa, proposta pelo Governo ou pela Assembleia.

Apelo da ONU

Medidas desse tipo estão a ser aplicadas ou equacionadas noutros países, incluindo países europeus, para evitar sobrecarregar o sistema prisional em plena epidemia da covid-19. Na semana passada, a Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, apelou à libertação de presos políticos em vários países mas também presos de delito comum em situação mais débil por motivo de doença ou idade avançada.

Em Portugal, o presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), Manuel Ramos Soares posiciona-se a favor de uma iniciativa desse tipo, que considera urgente. Omagistrado põe a tónica na protecção do recluso mais vulnerável. E identifica duas situações: “As prisões estão cheias de pessoas com tuberculose e toxicodependências de mais de 20 anos.”

Em Portugal, defende Manuel Ramos Soares, a emergência justificaria que o Governo abrisse excepções para presos em situação de poder cumprir a pena em casa com pulseira electrónica ou quase a terminar o cumprimento da pena.

“Teria de haver uma lei de emergência a vigorar durante um determinado período de tempo”, diz. Depois de legisladas essas medidas, que envolveriam os tribunais de execução de penas, haveria necessidade de avaliar caso a caso para abranger pessoas com uma avaliação positiva do percurso e da vivência na prisão e “excluir os autores de crimes em que esteja em causa grande violência física e sexual”, acrescenta ao PÚBLICO.

“Cada dia que passa é um dia a mais que se perde. Se o Governo se prepara para alguma iniciativa tem que ser já”, sentencia.