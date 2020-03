69 detidos por desobediência e violação de confinamento obrigatório

69 pessoas detidas, 1509 estabelecimentos fechados. É este o balanço das acções da PSP e da GNR no apoio ao cumprimento das normas do estado de emergência.

Os números, revelados em nota à imprensa enviada pelo Ministério da Administração Interna, reflectem o somatório desde 22 de Março, sendo que, neste sábado, da parte da PSP, não houve nenhuma detenção por desobediência.

O porta-voz nacional, Nuno Carocha, avançou-o ao PÚBLICO. “Hoje já tivemos algumas detenções por álcool, etc, mas, no que diz respeito ao estado de emergência do covid-19, temos zero detenções. As pessoas têm acolhido bem as indicações e hoje não foi necessário haver essa medida”, apontou.

PSP em “empenhamento operacional total"

Este fim-de-semana contou com um reforço do patrulhamento no terreno, com as forças de segurança a colocarem em marcha acções de sensibilização nas ruas e nas estradas.

A PSP, que diz estar em “empenhamento operacional total”, confirma que “houve reforço do número de agentes” para este fim-de-semana. E justifica.

“Correspondemos ao apelo do ministro da Administração Interna. Temos consciência de que a altura da Páscoa leva a saídas e o tempo também não está mau. E, embora a esmagadora maioria da população esteja a corresponder às indicações dadas, sabemos que há uma minoria que pode não corresponder”.