Os oito argumentos do Governo para explicar a crise

O ministro das Finanças está disposto a ir até onde for preciso para dar uma resposta à crise gerada pela pandemia do novo coronavírus na economia. As contas públicas vão sofrer impactos fortes, mas o Governo não está preocupado com esse efeito e tem o respaldo da Comissão Europeia que decidiu suspender o limite de 3% do défice previsto no Pacto de Estabilidade e Crescimento. Mário Centeno não exclui a hipótese de ter de fazer um Orçamento Rectificativo , mas até lá usará as margens disponíveis no Orçamento do Estado para 2020 previstas na dotação provisional e na reserva orçamental. A dúvida agora está em perceber o que acontecerá no pós-crise. A austeridade regressa? Centeno tem sublinhado que esta “não é uma crise estrutural” e que o que o país fez até 2019 é a “garantia de que o país tem uma base económica sólida para retomar a actividade”. O ministro fala de um “esforço significativo” de todos mas lembra que as medidas extraordinárias também são “de natureza temporária”. O governante defendeu que “temos de ter o tempo suficiente para repor a actividade económica”, sinalizando assim que Portugal não quererá pressa para voltar a pôr os números em ordem.