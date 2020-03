“Solidariedade europeia em acção”: doentes de Bérgamo voam para a Alemanha

A Força Aérea alemã transportou seis pacientes italianos, doentes com covid-19, de Bérgamo, Itália, para os cuidados intensivos de unidades de saúde alemãs.

Depois de receber pacientes franceses, o avião que se assemelha a uma unidade de cuidados intensivos e com médicos das forças armadas a bordo voltou a levantar voo na manhã de sábado, 28 de Março. “Solidariedade europeia em acção”, resume a publicação no Twitter da F​orça Aérea alemã, que mostra ainda o interior do Airbus A-310 "Medivac”.

A Lombardia é a região italiana mais afectada pelo novo coronavírus. Só este sábado, a região registou 542 mortes, num total de quase seis mil óbitos. O país já ultrapassou os dez mil mortos e o medo é que a epidemia que sobrelotou hospitais no Norte economicamente mais forte se desloque agora para sul.

A Alemanha conta com mais de 56202 casos e apenas 403 mortes, depois de serem confirmados 52 óbitos no sábado. Um caso excepcional, que não tem apenas uma explicação. O número de camas em cuidados intensivos pode ser uma delas.