Quem beneficia da violência e caos no Norte de Moçambique?

No dia a seguir ao Natal do ano passado, um barco ficou encalhado na baía de Pemba, a capital da província de Cabo Delgado, no Norte de Moçambique. À aproximação da polícia, os tripulantes tentaram destruir a embarcação. Fracassado o intento, os 13 paquistaneses foram apanhados em flagrante delito com uma carga de meia tonelada de heroína e metanfetaminas.

