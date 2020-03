Nesta vindima, não pode haver lugar para oportunistas e agiotas

Na próxima vindima, é imoral que a lei do mercado vigore livremente. Há momentos da nossa vida colectiva em que não pode haver lugar para o oportunismo e a agiotagem, mas sim para a solidariedade e o sofrimento partilhado. É isso que se exige hoje aos bancos, por exemplo, muitos dos quais só sobreviveram e voltaram a dar lucro com o apoio de todos nós. E é isso também que se deve exigir hoje às grandes companhias do vinho, face ao tsunami que se abateu sobre o sector.

