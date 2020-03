Páre o carro, fique em casa: o apelo em vídeo de jornalistas de automóveis de todo o mundo

Mais habituadas a andar de um lado para o outro, seja de avião, para conhecer as novidades do sector automóvel, seja de carro, para analisar a oferta de cada produto, as juradas do Women’s World Car Of The Year (WWCOTY), prémio internacional que reúne 41 jornalistas de 33 países, Portugal incluído, juntaram-se em vídeo, de suas casas, num apelo dirigido a quem não tem de sair para trabalhar ou para deslocações necessárias: “Fiquem em casa” (se puderem).

Os prémios Women's World Car of the Year, criados em 2009 como resposta à ausência de mulheres entre os júris internacionais, não pretendem indicar o melhor carro para mulheres, mas antes distinguir os melhores automóveis lançados globalmente a partir da avaliação de especialistas do sector de todo o mundo: da Argentina à Nova Zelândia, do Vietname à África do Sul, passando pela Rússia, Índia, Itália ou Áustria.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Num contexto tão igual a nível global e ao mesmo tempo tão específico em cada país, julgámos ser importante passar não só uma mensagem de união como uma que mostre como continuamos todas aqui, a trabalhar, mais em conjunto do que nunca”, diz Carla B. Ribeiro, a única portuguesa do grupo e jornalista do PÚBLICO, onde assina trabalhos sobre a indústria automóvel.

Este sábado, a PSP de Lisboa está a identificar todos os automobilistas que atravessam a Ponte 25 de Abril, no sentido norte-sul, para travar movimentos desnecessários em altura de pandemia, o que provocou longas filas.