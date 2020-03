A Leitaria da Quinta do Paço fechou a fábrica, mas está a ponderar serviço de take-away

A Leitaria da Quinta do Paço, que vende éclairs no Porto há 100 anos, fechou a fábrica e as lojas devido ao estado de emergência nacional, mas equaciona reabrir para take-away.

O grupo da Leitaria da Quinta do Paço (LQP), que tem oito lojas espalhadas por Portugal - Porto (duas), Matosinhos (duas), Lisboa, Almada, Oeiras e Braga -, e emprega mais de uma centena de pessoas, foi obrigado a encerrar as portas de todos os estabelecimentos e da fábrica, localizada em Vila Nova de Gaia, devido ao estado de emergência nacional motivado pela pandemia da covid-19.

“Neste momento estamos encerrados a manter a quarentena segundo as indicações da Direcção-Geral da Saúde. Estamos também a estudar a hipótese de [reabrir com] serviço de take-away”, declarou à Lusa Inês Ferreira, do grupo da Leitaria da Quinta do Paço, referindo que os empregados não foram despedidos e que a empresa está a ponderar avançar com regime de lay-off simplificado.

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, anunciou esta semana que as empresas que forem obrigadas a encerrar devido ao estado de emergência nacional iam poder ter acesso ao lay-off simplificado.

Siza Vieira explicou que as empresas podem recorrer parcialmente ao lay-off, ou seja, o mecanismo pode ser aplicado apenas a um determinado número de trabalhadores numa empresa, que recebem dois terços do salário, enquanto outros podem continuar a trabalhar nas condições normais. Actualmente, a maioria dos funcionários do grupo LQP estão parados, embora alguns estejam em regime de teletrabalho.

O grupo LQP, que celebra este ano o seu 100.º aniversário, está a estudar a hipótese de avançar com o take-away do seu best-seller, que é o éclair, uma especialidade recheada com chantilly fresco. Segundo Inês Ferreira, há muita procura daquele bolo especial, com muitos clientes a telefonarem e a pedir a iguaria.

O grupo LQP registou uma facturação de quatro milhões de euros em 2018, crescendo 20 vezes em relação a 2012, ano em que a marca facturou 190 mil euros, disse à Lusa José Eduardo Costa, presidente executivo do grupo da LQP, numa entrevista em Agosto de 2019 no âmbito das comemorações do centenário da loja-mãe da Leitaria da Quinta do Paço.

Nascida no Porto em 1920, na Praça Guilherme Gomes Fernandes, a loja-mãe da Leitaria da Quinta do Paço mantém-se há 100 anos no mesmo local com uma média de vendas diárias de 800 éclairs por dia, um valor que duplica aos sábados e domingos.

A abertura de novas lojas e a internacionalização do negócio continua a fazer parte dos planos, mas de momento está tudo em análise e a aguardar que a pandemia termine.

Para este ano, o grupo LQP tinha criado um “éclair centenário” especial para “os clientes o poderem degustar” durante o ano inteiro, mas de momento está tudo em suspenso à espera que a crise passe, explicou a mesma fonte.