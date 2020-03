Um Bairrada monumental

Bebi este tinto Kompassus Gene 2007, da Bairrada, no passado domingo, a acompanhar um borrego assado no forno. Quando o provei pela primeira vez, há dois anos, na adega do produtor, tinha-o achado ainda demasiado marcado pela madeira, o que era uma pena, porque essa sensação prejudicava a sua qualidade intrínseca. O vinho foi sujeito a um duplo estágio de 24 meses em barricas novas (ao fim de um ano numa barrica, passou outro ano noutra barrica nova) e ficou depois a estabilizar mais um ano em balseiro avinhado antes de ser engarrafado e “esquecido” durante nove anos na adega.

