As imagens do interior de um hospital na luta contra o coronavírus em Itália

Itália conta com mais de 90 mil infectados pelo coronavírus e mais de 10 mil vítimas mortais. A Proteção Civil italiana indicou, no entanto, que a tendência de desaceleração, ainda que lenta, no número de novos contágios se mantém: +8,3% na quinta-feira, +7,4% na sexta-feira e +6,9% no dia de hoje.

O hospital de São Rafael, em Milão, é apenas um exemplo das dificuldades que centenas de médicos e enfermeiros enfrentam no país.