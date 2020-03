Guntram Wolff: “Vamos acabar por ter uma mutualização da dívida, à medida que a crise se agrava”

O economista alemão, neste momento a dirigir um dos mais influentes think tank (grupo de reflexão) de Bruxelas, acredita que uma acção conjunta mais decidida da zona euro apenas não aconteceu ainda porque a crise provocada pelo coronavírus não se está a fazer sentir da mesma forma em todos os países. A sua solução passa pela emissão de dívida conjunta a muito longo prazo, com os juros a serem pagos de acordo com o peso que cada economia tem na zona euro. Uma mutualização do risco que permitiria a todos países gastar o que é preciso para evitar uma crise ainda mais profunda. No caso de Portugal, avisa Guntram Wolff, “se não se gastar dinheiro agora, o peso da dívida acabará por ficar muito maior”.

Parece que voltámos, na última cimeira de líderes, ao mesmo tipo de discussões que dominaram a crise anterior. Isso surpreende-o?

Não sei se me surpreende. A questão fundamental é que agora estamos perante um choque que é simétrico em que somos todos afectados da mesma forma. É verdade que alguns países estão numa fase mais adiantada do que outros no que diz respeito à epidemia, mas muito brevemente todos serão afectados de forma muito pesada. E portanto beneficiaríamos muito se conseguíssemos colocar em prática uma resposta conjunta e determinada.

Mas ainda não se conseguiu avançar nesse sentido. Porquê?

Porque, evidentemente, ainda não somos uma verdadeira união política, não somos uma federação. Mas também, em certa medida, porque a epidemia ainda não avançou da mesma forma em todo o lado. E, por isso, estamos neste período complicado, em que é preciso tempo para criar as condições para o consenso.

Foram dadas duas semanas ao Eurogrupo para fazer propostas. Não é demasiado tempo sem uma solução?

É preciso criar as condições para o consenso. E nesse sentido, ter um adiamento de duas semanas provavelmente não é uma coisa má, porque estes são passos muito significativos que precisam de ser dados. Eu acredito que esses passos vão acabar por ser dados, mas apenas à medida que a crise se torne mais grave.

E em duas semanas, o que é que é possível esperar?

Os economistas como eu não são muito bons a fazer previsões de decisões políticas. O que eu, como economista, gostava de ver era uma solução em que emitíssemos dívida de forma conjunta, partilhando deste modo o risco da taxa de juro e o risco de incumprimento (default). A dívida emitida seria de muito longo prazo e assim que chegasse ao seu fim, seria emitida outra vez. O capital não era amortizado, apenas se pagariam juros. Era o que gostava de ver.

E como é que se pagariam os juros?

Quem iria pagar os juros seriam todos os contribuintes da zona euro. Não pode ser uma situação em só alguns países paguem juros por essa dívida. E para que isto possa ser feito, precisamos de ter uma agência de gestão da dívida europeia e uma regra clara sobre como é que o custo desta nova dívida vai ser distribuído através da zona euro. Uma solução óbvia é distribuir os custos do pagamento de juros por todos os países da zona euro.

Como as contribuições para o orçamento da União Europeia (UE)?

As contribuições para o orçamento da UE já são uma grande confusão, com tantas isenções e excepções. Eu usaria a chave de capital do Banco Central Europeu (BCE). Faria uma emissão conjunta de dívida a muito longo prazo, fosse através do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), fosse através de uma nova agência (o MEE é a solução natural para isto, mas os seus estatutos teriam de ser alterados), o dinheiro seria distribuído por todos os países da zona euro de acordo com a participação de cada um no capital do BCE. E, depois, todos os países do euro pagariam juros por essa dívida. Seria um grande passo e realmente mutualizaria o risco da taxa de juro, com os países que têm spreads mais altos a beneficiarem de taxas de juro bem mais favoráveis. E convém lembrar que até reduziria o valor médio das taxas de juro. Juntos seríamos mais fortes do que individualmente. Teria ainda mais uma vantagem, estar-se-ia a criar um instrumento europeu de grande dimensão nos mercados de capitais, que o BCE também poderia comprar e deter. E dessa forma poderíamos dizer que este era um crédito de muito longo prazo, que não é suposto amortizar e que iria sendo sucessivamente renovado, com o BCE a garantir sempre que há mercado para estes títulos.

Manter a chave de capital como referência é fundamental...

É preciso manter essa proporção. Se se vai além da chave de capital, se se tenta uma solução do tipo - para dar um exemplo extremo - em que se financia a Itália em 300 mil milhões de euros, mas depois a Itália só paga juros correspondentes a 150 mil milhões, isso nunca vai conseguir ser aceite por todos. É impossível, porque significaria uma transferência muito grande entre países, para a qual não me parece que estejamos prontos politicamente. O passo de mutualizar o risco da taxa de juro e de incumprimento já seria muito importante.

E que montantes é que teriam de estar em causa? Na solução em discussão actualmente no Eurogrupo aponta-se para 2% do PIB de cada país...

Isso é muito pouco, 2% do PIB não chegaria. Teríamos de chegar a um valor talvez de um bilião (milhão de milhões) de euros, que corresponde aproximadamente a 8% do PIB da zona euro. Seria um valor significativo, seria bastante útil para todos os países envolvidos e daria ao BCE de forma imediata um activo que poderia comprar. Metade da emissão poderia ficar no balanço do BCE, a outra metade estaria nos mercados a taxas de juro muito baixas. Seria um grande passo e uma grande melhoria para a zona euro. Um valor equivalente a 2% não traria qualquer vantagem. Se dermos 2% do seu PIB à Itália muito pouca diferença faria. Esse tipo de montante, a Itália pode ela própria ir buscar aos mercados.

O BCE tem conseguido, nos últimos dias, trazer as taxas de juro da dívida de todos os países da zona euro para baixo. Não acaba por estar a dar argumentos aos que dizem que nenhum Estado da zona euro tem dificuldades em recorrer aos mercados, portanto não é preciso ajuda?

É verdade: enquanto o BCE estiver activo nos mercados e a fazer aquilo que está a fazer, não há realmente grandes problemas. O problema é que o BCE só pode continuar a fazer isto se tiver o apoio político para tal. E, num cenário provável de aprofundamento da crise, com grande necessidade de financiamento por parte dos países, seja de um bilião ou de dois biliões de euros, o BCE será colocado sob pressão. Se for preciso recorrer a este tipo de montantes e estivermos apenas dependentes do banco central, vamos assistir a processos colocados em tribunal, teremos uma maior pressão política e o BCE vai ser colocado perante limites àquilo que consegue fazer. Para além disso, estaríamos a perder a oportunidade de criar um instrumento de capital importante na zona euro. E seria um cenário muito abaixo do ideal porque a soma das taxas de juro individuais seria muito maior do que a taxa de juro de uma emissão conjunta. Precisamos realmente de ter um tesouro da zona euro, que seja o contraparte ao BCE do lado orçamental. É um passo muito importante, e que por isso necessita do apoio político de toda a gente. É algo que acontece em qualquer governo federal, seja nos EUA, seja dentro da Alemanha, por exemplo.

Acha que, tendo em conta as posições actuais, a concretização de uma ideia deste tipo é realista?

Eu acredito que algo semelhante acabará por ser feito. Provavelmente não nas próximas duas semanas, mas, com o tempo, vamos acabar por ter uma solução de mutualização da dívida, à medida que a crise se for agravando.

Para uma segunda fase da crise, fala-se já de um género de um “novo plano Marshall” para a economia europeia. Como é que isso poderia ser feito?

É fundamental pensar-se em algo desse género. E também aqui teria de ser financiado conjuntamente, talvez usando uma parte ou reforçando a emissão de dívida de um bilião de que falava. Depois seria preciso um debate alargado na sociedade sobre como gastar esse dinheiro e sobre que tipo de recuperação é que queremos ter. Queremos nessa segunda fase apoiar uma recuperação generalizada da economia ou queremos dar apoios mais direccionados, em que se apoiam determinados sectores? Por exemplo, pode-se querer atingir determinados objectivos verdes, objectivos de igualdade ou objectivos digitais. Para mim, estes devem ser elementos importantes numa recuperação e devem ser alvo de uma discussão na sociedade. Por exemplo, se se apostar no investimento em infra-estruturas de transporte, vão-se apoiar todos os tipos de transporte, ou apoiam-se unicamente as linhas ferroviárias e não se apoiam as auto-estradas e os aeroportos? É uma decisão política, mas eu como cidadão, gostaria que a recuperação fosse verde e digital.

Em relação a Portugal, com a dívida ainda tão alta, é prudente o Estado começar agora a gastar tanto?

É melhor Portugal gastar dinheiro agora do que não gastá-lo. Porque se não gastar agora, perde-se uma enorme capacidade produtiva, já que as empresas vão entrar em falência e quando a epidemia acabar não vão poder ajudar na retoma. Nesse caso, estar-se-ia perante uma recessão mais prolongada, e o resultado seria, nas finanças públicas, uma subida ainda maior do rácio da dívida no PIB. O peso da dívida acabaria por ficar ainda maior se não se gastar agora dinheiro. Além disso, os custos de financiamento de Portugal actualmente são baixos o suficiente e é preciso apoiar as empresas e as famílias para que a capacidade produtiva de longo prazo possa ser mantida.

E se as taxas de juro começarem a subir?

Se as taxas de juro subirem em toda a zona euro é porque a inflação já está a crescer, a produtividade está a aumentar e as receitas fiscais também crescem. O problema é se os spreads da dívida portuguesa alargam. Esses têm de ser contidos na zona euro com a emissão de dívida conjunta.