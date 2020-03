Afinal, nem todo o futebol de formação está cancelado

A Associação de Futebol de Lisboa (AFL) recusa, para já, seguir as indicações da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) quanto ao cancelamento dos campeonatos de futebol de formação.

A FPF anunciou a medida em comunicado, nesta sexta-feira, acrescentando que todas as associações distritais acompanhariam a tomada de posição, mas a AFL contrariou esta versão.

“Fomos confrontados com o comunicado da FPF, que determina o fim de todas as provas nos escalões de formação. E, ao contrário do que diz esse comunicado, na Associação de Futebol de Lisboa não há qualquer decisão para esses escalões”, anunciou Nuno Lobo, presidente da AFL, nas redes sociais do organismo.

Segundo o dirigente, a decisão só será tomada dentro de alguns dias, depois de uma reunião plenária com as restantes associações do país.

Fica, para já, em suspenso o futuro breve das competições distritais do futebol de formação do distrito de Lisboa.