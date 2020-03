Agora já todos podemos aprender guitarra com Brian May

A escolha não podia ter sido mais acertada. Não só é um dos temas mais populares da banda que o músico ajudou a inscrever na memória colectiva, como tem um título que pode servir de incentivo para estes dias de pandemia. Brian May, compositor e guitarrista dos Queen, está a aproveitar o isolamento para dar lições de guitarra via Instagram e escolheu começar pela canção Keep yourself alive.

Bohemian rhapsody e Killer queen também fizeram parte destes primeiros tutoriais em que o icónico guitarrista tem aproveitado para se dirigir aos fãs, falando também sobre o mundo perante a ameaça deste novo coronavírus.

Brian May tem usado a sua conta de Instagram para divulgar conselhos de saúde de entidades oficiais e para dicas de como enfrentar, sozinho ou em família, o isolamento social a que o surto tem obrigado milhões de pessoas em todo o mundo.

Mas, como o que este astrofísico de formação faz melhor para ajudar outros é tocar guitarra, é nisso que tem concentrado a sua atenção, mostrando como faz riffs e solos, como usa cabos e pedais e toda a parafernália tecnológica que muitos dos que se dedicam à música, mesmo que não profissionalmente, têm em casa.

May, de 72 anos, chamou “microconcertos” a estas demonstrações feitas em ambiente doméstico, verdadeiras aulas online, e aproveitou para deixar uma mensagem aos que estão nos focos mais acentuados (em infectados e número de mortos) do surto de covid-19: “O meu coração está com os que já sofrem directamente os efeitos do coronavírus. Os nossos amigos espanhóis estão em plena batalha, como em breve estaremos na Grã-Bretanha, a não ser que haja um milagre…”

Quem quiser acompanhar estes tutoriais basta ir ao Instagram. Talvez não falte muito tempo para que voltemos a ouvir May tocar outro tema que compôs para os Queen e apropriado ao momento - The show must go on.