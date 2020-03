Brain Games com Keegan-Michael Key no National Geographic

A premissa é divertida e simultaneamente educativa: Keegan-Michael Key apresenta um concurso já longevo do canal National Geographic em que o cérebro é posto à prova numa série de provas, jogos ou experiências que mostram a capacidade que as nossas células cinzentas, nas palavras imortais de Hercule Poirot, têm de solucionar problemas e de nos facilitar a vida até nas situações sociais mais corriqueiras.

O chamariz, além do actor que durante anos fez dupla com Jordan Peele, são as caras conhecidas que o vão ajudar.

A nova temporada, a sexta, já se estreou em Fevereiro no NatGeo Portugal, mas todas as segundas à noite há novos episódios — e ao sábado, como é o caso desta sugestão que agora lhe surge, também. Nesta temporada, Key conta com Kristen Bell, Dax Shepard, Ted Danson ou Anthony Anderson para o apoiar em Brain Games.

O episódio deste sábado passa às 13h55 e os temas da temporada são Crianças vs. Adultos, Mente Acima de Tudo, Jogos de Género, Ilusão de Óptica ou Magia do Cinema.