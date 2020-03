A intuição de um filme: Parasitas

É difícil em tempo de coronavírus dizermos o que nos vai na cabeça. A sensação é que muitas coisas passam, de tudo o que lemos, ouvimos e vemos, mas poucas ficam, no meio de um turbilhão de informação. Ironicamente, tudo se tornou viral, como escrevia Paul Elie na The New Yorker, num texto contra a tentação de olhar o vírus como metáfora. A ideia de que a multiplicação — viral, lá está — de qualquer coisa seria sempre positiva (sobretudo nas redes sociais) é enganadora, como estamos a aprender.

