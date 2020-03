O que precisa de saber hoje sobre o coronavírus

Esta sexta-feira, Portugal passou a ter mais de 4200 pessoas infectadas com o novo coronavírus e o Porto passou a ser o concelho com mais casos. Foram registadas 76 mortes em pacientes com covid-19 (mais 16 do que na quinta-feira) e 4268 casos confirmados de infecção em Portugal – um aumento de 20,4% no número de casos face aos dados do dia anterior. Portugal tem uma taxa de letalidade de 1,8% e 89% dos casos estão a ser tratados em casa. Saiba mais aqui

Pico em Maio

A Direcção-Geral da Saúde estima que o pico do surto aconteça durante o mês de Maio, revelou Graça Freitas durante a conferência de imprensa desta sexta-feira, para dar conta dos últimos números do surto de covid-19. Saiba mais aqui

Para onde vais, Europa?

António Costa, que na quinta-feira à noite, acusou o ministro das Finanças da Holanda de ter adoptado uma posição “repugnante” na discussão sobre coronabonds no Conselho Europeu, viu esta sexta-feira Marcelo Rebelo de Sousa solidarizar-se com as suas críticas. O primeiro-ministro, aliás, reiterou a sua posição alegando que está em causa o futuro da União Europeia.

Esta polémica, a par com a discussão política em Portugal sobre a gestão da crise da pandemia, estiveram em análise do podcast semanal Poder Político. Pode ouvir aqui

Dentro dos hospitais: “É como estar na praia à espera de um tsunami”

O PÚBLICO falou com vários profissionais de saúde que trabalham de norte a sul em hospitais públicos. Esta é a reportagem

Atenção aos idosos e aos lares

Os testes realizados a 99 pessoas do Lar de Nossa Senhora das Dores, em Vila Real, revelaram que 88 pessoas, entre utentes e funcionários, estão infectado com o novo coronavírus, revelou esta sexta-feira o presidente da câmara, Rui Santos. Saiba mais aqui

Na verdade, as pessoas acima dos 70 anos estão mais vulneráveis a contrair a covid-19. Além disso, a taxa de mortalidade é mais alta para quem tem mais de 80 anos. O PÚBLICO preparou um guia para saber que cuidados deve ter esta faixa etária em tempos de pandemia. Saiba mais aqui

Foto

Proibidas deslocações da Páscoa

O Governo vai proibir as deslocações rodoviárias de fim-de-semana pelo menos até ao período da Páscoa. Em comunicado, o Ministério da Administração Interna informa que deu esta sexta-feira orientações à PSP e à GNR para intensificarem a fiscalização rodoviária durante o fim-de-semana e ao longo do período da Páscoa, sobretudo as deslocações para a região do Algarve. Saiba mais aqui

Ministério não acautela alunos sem Internet

O plano destinado ao 3.º período está já a ser enviado para as escolas. Não são apontadas alternativas para os estudantes que não têm computador nem acesso à Internet em casa e cujo número, só no ensino básico, poderá chegar aos 50 mil, segundo alertam dois economistas. Saiba mais aqui

Foto

Afinal, os pais vão ter falta justificada para ficar com os filhos nas férias da Páscoa.

Os avisos

A CGTP veio alertar esta sexta-feira para que as medidas excepcionais do Governo abrem espaço a “aproveitamentos” das grandes empresas, da hotelaria às cadeias de vestuário, com “lucros milionários”. Na realidade, as empresas podem continuar a despedir mesmo durante o layoff, segundo o decreto-lei publicado hoje.

Lá fora

Nos EUA, Trump assinou a requisição de ventiladores depois de ter questionado para que eram precisos. No Reino Unido, o coronavírus infectou o Governo britânico e ameaça ser uma avalanche. Enquanto isso, na China adensam-se as dúvidas sobre os “zero novos casos” de coronavírus de Wuhan. Em Itália, teme-se que a epidemia se desloque para sul.