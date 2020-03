Número de presos por violência doméstica subiu 23%

Mais reclusos em prisão efectiva e preventiva. Mais medidas de coacção, mais pulseiras electrónicas, mais agressores a frequentar programas, mais teleassistência. Os últimos dados da violência doméstica da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, divulgados no Portal do Governo esta sexta-feira, mostram que no final de 2019 os indicadores do crime de violência doméstica subiram em relação ao mesmo período de 2018.

Em Novembro o Governo apresentou dados de crimes cometidos em contexto de violência doméstica e comprometeu-se a fazer publicação trimestral desta informação, o que acontece agora.​

Tal como o PÚBLICO já tinha noticiado, as queixas à PSP e à GNR subiram 11,5% (passando das mais de 26 mil para quase 30 mil). Nos dados agora divulgados verifica-se que o número de reclusos disparou 23,2%, passando de 820 para 1010; na prisão preventiva a subida foi para quase o dobro, passando os presos preventivos de 112 para 202, ou seja, 80%.

No final de Dezembro de 2019 as prisões também tinham mais 14,1% de reclusos a cumprir pena efectiva por este crime do que no ano anterior (subiram de 708 para 808). Também em relação às medidas de coação se verifica que subiram as que obrigam a afastamento da vítima (mais 50%), mas principalmente as que implicam vigilância electrónica, que dispararam 63%.

Programas para agressores

Uma das medidas aplicadas pelos tribunais, e considerada importante pelos especialistas, é a obrigatoriedade de frequência de programas para agressores. No total, em fim de 2019, havia 1674 condenados a frequentá-los, mais quase 30% do que no ano anterior. Também em relação à teleassistência dispararam os casos, com subida de 52,4%: àquela data havia 3111 pessoas abrangidas. O quadro mostra ainda que estavam 3612 pessoas em acolhimento na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD): dessas, 1631 eram crianças e as restantes mulheres.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No ano passado registaram-se 35 mortes em contexto de violência doméstica, 26 mulheres e uma criança.

Entretanto, o Governo criou uma linha de apoio com o número 3060, para apoiar as vítimas, número que permite o envio de SMS a pedir ajuda, gratuito e confidencial, “uma vez que não fica qualquer registo no detalhe mensal das facturas”, refere-se em comunicado. A responder está a equipa especializada da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG); mantém-se a linha telefónica (800 202 148) e o novo email de emergência (violê[email protected]).

Há mais de uma semana, e a antecipar uma subida de casos, a Secretaria de Estado para Cidadania e Igualdade anunciou a disponibilidade de mais cem camas para acolher mulheres vítimas de violência, criou um email específico para receber novas queixas com a palavra “covid-19” e piquetes de urgência em todos os distritos, além do atendimento normal. A rede tinha 677 camas nas casas-abrigo e 168 nas respostas de emergência.​