Há 88 resultados positivos nos 99 testes feitos no lar de Vila Real

Os testes realizados a 99 pessoas do Lar de Nossa Senhora das Dores, em Vila Real, revelaram que 88 pessoas, entre utentes e funcionários, está infectado com o novo, coronavírus, SARS-Cov-2, revelou esta sexta-feira o presidente da câmara, Rui Santos. Utentes que continuam na instituição devem ser retirados, para que a instituição seja desinfectada.

Em declarações aos jornalistas, o presidente da Câmara de Vila Real disse que as pessoas que tiveram um teste com resultado negativo devem voltar a ser testada, porque é provável que também elas estejam infectadas. Apesar de o resultado agora conhecido ser “extremamente negativo e muito preocupante”, disse, também há boas notícias. “Para além dos casos que foram transferidos, todos os outros são assintomáticos. Não têm sintomas, febre, o que quer que seja, estão estabilizados”, disse em declarações à SIC Notícias.

Esta semana, onze utentes deste lar foram transferidos para o Hospital Militar do Porto. Os restantes continuam na instituição e estão a ser acompanhados pelo Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Devem, contudo, ser transferidos “logo que seja possível”, para um local “onde não possam ser infectados”, disse o autarca, ressalvando que a intenção é desinfectar a instituição para que os utentes possam regressar rapidamente.

Evacuação na Maia

Também na Maia se prepara a transferência dos idosos que permanecem na residência sénior O Amanhã da Criança, onde morreram dois idosos com covid-19, vão ser retirados do local. Na manhã desta sexta-feira, o presidente da instituição disse ao PÚBLICO que estava a articular com a Câmara da Maia a forma e os locais para onde os idosos serão levados, depois de a Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN) ter decidido pela evacuação do espaço.

Depois de, na quinta-feira, ter feito um apelo para que as autoridades de saúde decidissem rapidamente a retirada dos idosos da instituição, para que o espaço pudesse ser higienizado, José Manuel Correia mostrava-se, esta sexta-feira, agastado com o que diz ser a falta de apoio por parte das autoridades de saúde. “A ARSN indicou que os idosos devem ser retirados rapidamente, mas não me disse mais nada. Pelos vistos, somos nós que temos de encontrar uma solução e estamos a tentar fazê-lo em articulação com a Câmara da Maia”, disse. Segundo o PÚBLICO confirmou, esta manhã, ainda decorria uma reunião para articular a forma como a evacuação do edifício seria feita.

Esta semana, a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, já indicara que, com a entrada em vigor da fase de mitigação, os responsáveis pelos lares de idoso deveriam articular com as autarquias e as autoridades de saúde a solução a dar aos idosos que não pudessem permanecer nas instituições em que se encontravam, no caso de existir infecção pelo novo coronavírus.

Dois utentes d’O Amanhã da Criança morreram com covid-19 e, os testes realizados indicaram que cerca de 20 pessoas ligadas à instituição, entre idosos e funcionários, estavam infectados com o coronavírus SARS-Covid-2.

Esta sexta-feira, José Manuel Correia disse ao PÚBLICO que existem ainda 19 pessoas que não foram testadas e 46 que aguardam o resultado dos testes já realizados. Há ainda 28 funcionários que foram testados e não deram sinais de terem a doença e dez de quarentena, indicou.

Já no lar da Santa Casa da Misericórdia de Resende, o número de infectados subiu para 31, com a confirmação de nove casos de infectados nas últimas horas, segundo informou a autarquia local num comunicado divulgado no Facebook. Neste espaço um idoso morreu com covid-19.

O lar foi alvo de uma acção de descontaminação por parte das Forças Armadas, durante o dia de quinta-feira.

Segundo o boletim diário da Direcção-Geral de Saúde sobre a situação da pandemia em Portugal, o país tinha, até às 0h de quinta-feira, 60 mortos e 3544 casos de infecção confirmados.

A Maia aparecia como o quarto concelho com mais casos, com 157 confirmados, dentro do universo de 54% do total de situações reportada pela DGS.