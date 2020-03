Governo proíbe deslocações rodoviárias de fim-de-semana até à Páscoa

O Governo vai proibir as deslocações rodoviárias de fim-de-semana pelo menos até ao período da Páscoa. Em comunicado, o Ministério da Administração Interna informa que deu esta sexta-feira orientações à PSP e à GNR para intensificarem a fiscalização rodoviária durante o fim-de-semana e ao longo do período da Páscoa, sobretudo as deslocações para a região do Algarve.

“Uma vez que põem em causa a saúde dos próprios e a saúde dos portugueses, não serão toleradas as chamadas deslocações de fim-de-semana”, lê-se na nota.

De acordo com a nota, e tendo em conta o estado de emergência já decretado em Portugal, a tutela avança que apenas serão autorizados a deslocar-se “os cidadãos que o façam ao abrigo das excepções previstas no Dever Geral de Recolhimento”. Este decreto permite aos cidadãos deslocarem-se para:

Aquisição de bens e serviços;

Actividades profissionais ou equiparadas;

Procura de trabalho ou resposta a oferta de trabalho;

Obtenção de cuidados de saúde e transporte de pessoas a quem devam ser administrados tais cuidados ou dádiva de sangue;

Acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico de seres humanos, de crianças e jovens em risco;

Assistência de pessoas vulneráveis ou com deficiência, filhos, progenitores, idosos ou dependentes;

Acompanhamento de menores e por outras razões familiares imperativas, como a partilha de responsabilidades parentais;

Visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens essenciais a pessoas incapacitadas ou privadas de liberdade de circulação;

Participação em actos processuais junto das entidades judiciárias;

Estações e postos de correio, bancos e agências de corretores de seguros ou seguradoras;

Actividades físicas de curta duração (é proibido o exercício de actividade física colectiva) ou para passeio de animais de companhia e para alimentação de animais;

Acções de voluntariado social;

Acções necessárias ao exercício da liberdade de imprensa;

Exercício de funções diplomáticas, consulares e das organizações internacionais localizadas em Portugal, desde que relacionadas com o desempenho de funções oficiais;

Outras actividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.

No comunicado, o Governo voltou a apelar a todos os portugueses que “permaneçam em casa, limitando as viagens ao estritamente necessário”. Portugal encontra-se em estado de emergência até 2 de Abril, cabendo às forças e serviços de segurança fiscalizar as medidas em vigor.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, surgiu na China, em Dezembro de 2019 e já infectou cerca de 540 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 25 mil. Em Portugal registam-se 76 mortes e 4268 infecções confirmadas.