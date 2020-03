Coronavírus: Portugal tem 76 mortes e mais de 4200 pessoas infectadas. Porto passou a ser o concelho com mais casos

Até esta sexta-feira foram registadas 76 mortes em pacientes com covid-19 (mais 16 do que na quinta-feira) e 4268 casos confirmados de infecção em Portugal – um aumento de 20,4% no número de casos face aos dados do dia anterior. Portugal tem uma taxa de mortalidade de 1,8%. Estas informações estão presentes no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), que actualiza os dados diariamente.

O Porto passou a ser o concelho com mais casos confirmados: são 317 de um total de 2443 na região norte; o concelho de Lisboa tem 284 casos de infecção. A seguir a Lisboa, Vila Nova de Gaia, com 262 casos, é o terceiro concelho mais afectado do país, seguido de Maia (171) e Gondomar (149).

Dos 4268 infectados com a covid-19 em Porugal, 798 (19% do total) são pessoas com 70 ou mais anos. A faixa etária entre os 40 e os 49 anos é a que regista mais casos, com 821 infecções. Nas faixas etárias mais jovens, há um total de 153 pessoas com menos de 20 anos infectadas: deste número, 49 são crianças até aos nove anos.

Existem também 354 pessoas hospitalizadas e 71 pacientes internados nos cuidados intensivos. O número de pessoas recuperadas, 43, não sofreu alteração face ao último boletim. Na quinta-feira, tinham sido confirmadas 60 mortes e 3554 infectados em Portugal.

No que diz respeito às vítimas mortais, 80% tinha mais de 70 anos. Com idades compreendidas entre os 50 e 59 anos, registam-se quatro mortes desde o início da pandemia, com a morte de uma mulher entre os 40 e os 49 anos. Não há qualquer óbito entre pessoas com menos de 40 anos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Existem, neste momento, mais de 25 mil casos suspeitos (25.431), sendo que 3995 pessoas aguardam resultados laboratoriais. As autoridades de saúde estão a vigiar cerca de 20 mil pessoas (19.816).

De quinta para sexta-feira, o número de casos na região norte subiu 31,5%. O aumento de casos de infecção na região de Lisboa e Vale do Tejo foi de 2,6%; no Centro foi de 19,5%; no Algarve de 11,2% e no Alentejo subiu 50% – de 20 para 30 casos. O número de casos nos Açores manteve-se inalterado e, na Madeira, o número de casos subiu 40% (de 15 para 21). Registou-se também um aumento de 20,4% nos internamentos Com Claudia Carvalho Silva