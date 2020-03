PCP a favor de sessão solene do 25 de Abril, com menos deputados

O PCP defendeu esta sexta-feira que o Parlamento deve comemorar o 25 de Abril, adaptando a sessão solene às regras de saúde pública devido ao surto de covid-19, realizando-a com menos deputados.

Em declarações à Lusa, o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, afirmou que a sessão deve realizar-se com as adaptações já seguidas pela Assembleia da República para as reuniões plenárias, de manter maior distanciamento social recomendado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), funcionando com apenas 46 deputados.

“As condições em que o plenário tem funcionado correspondem ao cumprimento de regras determinadas para o distanciamento social como medida de defesa da saúde publica. Cumprindo-se esse critério, não há razão para que não seja realizada uma sessão solene comemorativa do 25 de Abril, com a importância que tem do ponto de vista político e institucional”, afirmou.

A Assembleia da República tem agendada para quarta-feira, 1 de Abril, uma conferência de líderes, órgão em que se discutem os agendamentos dos plenários.

Ainda no início desta crise causada pela pandemia, que já fez 60 mortos em Portugal, o presidente do Parlamento admitiu, em 16 de Março, que poderia haver comemorações, afirmando que seria prematuro falar nos moldes em que poderiam decorrer.

“Ainda é cedo, certamente haverá comemorações do 25 de Abril. Neste momento, não se sabe como nem onde, mas certamente haverá”, disse.

A edição “on-line” do Expresso noticiou que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e Ferro Rodrigues já falaram do assunto e são favoráveis a uma comemoração, em versão reduzida.