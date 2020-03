A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria: Ricardo Macedo aka Anxious Myopic Boy - Hora de fechar

Um dia, jantei com o Ricardo Macedo em casa da Nicole Sánchez. Ele falou muito do sonho que tinha de abrir um restaurante vegan em Lisboa. Era mais que um sonho, estava para acontecer — ia chamar-se Las Vegan. O nome dizia tudo. Imaginei logo um espaço cheio de luzes, um oásis de vida no meio do deserto. Ele lá abriu o restaurante, estavam abertos até há umas semanas. Agora, estão fechados, como muitos outros. Eu queria gravar um vídeo dele a cantar no seu restaurante, mas tal não aconteceu. O Ricardo, porém, fez o vídeo em casa, na sua quarentena.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, está a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção. É A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria — e agora o P3 vai partilhar regularmente vídeos desta série.