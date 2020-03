Chegou o dia de dares um concerto à janela: é o festival Varandas em Casa

E se este domingo fosses para a tua varanda dar um pequeno concerto ou declamar poesia? É este o mote do Festival Varandas em Casa que assim espera combater a solidão em tempos de isolamento social, devido à pandemia de covid-19. Todos os portugueses são convidados a entrar em cena na sua varanda, janela ou pátio, partilhando o momento nas redes sociais.

A ideia é do Festival Varandas, nascido no Porto em 2012, que desta vez assume um formato mais democrático. Em comunicado, a organização explica que o objectivo é mobilizar “artistas e criadores, profissionais ou amadores, para actuações e performances para todos os públicos”, seja de música, poesia ou teatro. E, se possível, “lembrar que esta é uma fase e que vai passar”, explica ao P3 a directora Mirró Pereira, em particular às pessoas que “não têm redes sociais ou Internet” e que assim podem assistir a estas performances na vizinhança. “Para poderem afastar o mal que se abate por todo o mundo, torná-lo um pouquinho mais leve. A arte e a cultura também nos reerguem”.

Para participar, basta ter “vontade, capacidade artística para partilhar com o vizinho e uma janela, varanda ou jardim”. É só enviar uma mensagem privada para a página de Facebook do festival, com o nome, contacto, o que vai ser interpretado (música, poesia, teatro) e o local. A organização vai depois compilar as participações e criar um cartaz com os diversos horários, que será anunciado, à partida, na noite de sábado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O festival, que se junta assim às várias iniciativas que têm apoiado o movimento #FiqueEmCasa, está a contar com actuações de Norte a Sul do país. Para chegar a miúdos e graúdos, vai dividir-se em dois momentos: às 11h vai arranca o Varandinhas, em que os palcos se destinam aos mais novos, com apresentações até aos 30 minutos; às 17h30, para a “gente grande”, começa o Varandas, com apresentações até aos 45 minutos.

Mais populares A carregar...

É sugerido que cada participante faça directos nas redes sociais, identificando a conta de Instagram do festival e utilizando as etiquetas #FestivalVarandas, #FestivalVarandasEmCasa, #EuFicoEmCasa e #StayHome. A organização pretende ainda compilar todos os vídeos para, um dia, relembrar uma mensagem: “Que todos viemos à varanda, à janela ou para o pátio espantar o tempo negro, afastar as lágrimas, respirar esperança.”