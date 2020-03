O regresso ao normal (e ao exterior) da província de Hubei, onde tudo começou

E, nesta quarta-feira, 25 de Março, a vida começou lentamente a voltar ao normal na província de Hubei, na China. Dois meses de confinamento depois, construções voltaram a ser erguidas ao mesmo tempo que as restrições de trânsito eram levantadas e as pessoas voltaram a poder atravessar fronteiras, juntas em autocarros e comboios. A epidemia de covid-19 foi travada e desde 19 de Março que a China não regista casos de transmissão local.

"Reservei o meu bilhete esta manhã, depois de ouvir as notícias", disse Chen Ting à agência Reuters, ao desembarcar com o filho de três anos de um comboio chegado à cidade de Xianning. Toda a gente usava máscaras.

À chegada, é pedido aos passageiros que mostrem "códigos de saúde" nos seus telemóveis, prova que não tinham estado em zonas de alto risco nos últimos 14 dias. Os dois metros de distância encurtaram enquanto esperavam nas filas.

Para já, só Wuhan, o epicentro inicial do surto provocado pelo novo coronavírus, continua fechado. Espera-se que o isolamento seja levantado a 8 de Abril, enquanto a China se preocupa agora com casos importados e com a recuperação económica.