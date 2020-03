Com Alemanha ou sem ela, avancem para os eurobonds

Desde 2012 que os leitores desta crónica sabem uma coisa: não precisamos da Alemanha para emitir eurobonds — títulos de dívida comuns a vários países da zona euro. Ontem os leitores do colunista Wolfgang Münchau, do Financial Times, também o ficaram a saber. Pode ser que agora os eurocéticos portugueses comecem a prestar atenção.

