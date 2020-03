Coronavírus: no meio da guerra de palavras, Trump e Xi desviam críticas internas

A conturbada relação entre os Estados Unidos e a China, ora marcada pelos elogios de Donald Trump à capacidade de liderança de Xi Jinping, ora minada por uma guerra económica que chegou a cortar a respiração ao resto do mundo, parece ter entrado, mais uma vez, numa fase de reaproximação. Na madrugada desta sexta-feira, os dois líderes falaram ao telefone e concordaram que têm de colaborar no combate à pandemia do novo coronavírus, depois de um período em que as teorias da conspiração e as provocações constantes foram disfarçando as críticas internas às respostas inicias dos dois países no combate à covid-19.

