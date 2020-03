Casos de coronavírus aumentam de modo preocupante no Sul de Itália

Enquanto os números mais recentes da Lombardia, a região mais afectada pelo novo coronavírus em Itália, sugerem um abrandamento da pandemia, várias zonas do Centro e Sul do país, regiões mais pobres, estão a registar um aumento preocupante de mortes, diz a emissora britânica BBC.

Em Itália registaram-se 80.589 casos de infecção com 8215 mortos, e os especialistas em virologia alertam para que o número real deva ser até cinco vezes maior do que os casos registados.

Se o Norte, economicamente mais forte, viu o sistema de saúde com imensas dificuldades em lidar com os casos, com médicos a ter de escolher a quem davam os lugares de cuidados intensivos necessários para salvar vidas, e quem deixavam morrer, com equipas médicas e de enfermagem exaustas, teme-se que o que possa acontecer nas regiões do Centro e do Sul, mais pobres e onde o sistema de saúde tem menos condições.

Até agora, diz a BBC, houve 74 mortes na região da Campânia, à volta de Nápoles, e 95 na de Lázio, região de Roma.

O chefe do governo regional da Campânia, Vincenzo De Luca, escreveu uma carta aberta ao primeiro-ministro, Giuseppe Conte, queixando-se de que o Governo central não tinha fornecido à região equipamento que tinha prometido, como ventiladores e outro material necessário.

“Nesta altura há uma perspectiva real de que a tragédia na Lombardia esteja prestes a tornar-se a tragédia do Sul”, declarou na carta. “Estamos na véspera de uma enorme expansão de infecções, o que pode resultar numa situação não sustentável.”

Na semana passada, o físico italiano Girogio Sestelli, que está a recolher dados de cientistas italianos e tem uma página no Facebook com dados e análise, arriscava, citado pelo Guardian, uma razão para este aumento de casos no Centro e Sul: “achamos que se pode dever a que muitas pessoas do Norte viajaram para o Sul quando foi imposto o isolamento a 9 de Março - estas pessoas podem ter transmitido o vírus”.