O Rei dos Leitões da Mealhada já entrega as suas especialidades de norte a sul

De portas fechadas desde o dia 12 de Março, o restaurante Rei dos Leitões accionou plano B: servir em regime de take-away e entregas ao domicílio em todo o país, não só comida, mas também vinho.

Nestes, a referências são três mil; na carta de refeições são 21 as opções, entre entradas (gambas cozidas e lulinhas fritas, por exemplo), massa (linguini de camarão e trufa), peixe (entre outros, bacalhau à lagareiro ou filetes de peixe-galo e arroz de limão), marisco (risotto de lavagante e arroz do Mondego), carne (por exemplo, lombinho de vitela grelhado ou plumas de porco ibérico “Maldonado”) e sobremesas (pudim Abade de Priscos ou Morgado do Bussaco, entre outros).

E, obviamente, o leitão à Bairrada.

O restaurante está aberto todos os dias com excepção de terça-feira à tarde e quarta-feira, das 12h e as 19h e os pedidos podem ser feitos por telefone ou por email. As entregas são gratuitas num raio de 10 quilómetros ou até 30 no caso de a encomenda ser superior a 100€; acima dos 30 quilómetros, são cobrados 0,50€/km.

Paralelamente, o Rei dos Leitões tem vindo a responder a pedidos de ajuda e começou logo por servir 80 refeições aos profissionais da Santa Casa da Misericórdia da Mealhada, preparando-se para entregar mais refeições a instituições a designar pela Câmara Municipal da Mealhada.

Os médicos e auxiliares merecem o nosso maior respeito, uma vez que estão a dar o que têm e o que não têm. Presenteá-los com uma refeição de conforto é o mínimo que podemos fazer. António Paulo Rodrigues, gerente do Rei dos Leitões

Avenida da Restauração, 17, Mealhada. Tel: 968 123 084; e-mail: [email protected] Facebook