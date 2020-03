Porto e Norte: restaurantes, mercearias e mais boas ideias de take-away e entregas em casa

MERCEARIAS e CABAZES

Hora de encomenda

Foi criado por iniciativa de um grupo de cidadãos para listar “todos os pequenos e médios fornecedores que estão activamente a entregar encomendas”, dada a ruptura e demora dos principais sites de supermercados. É uma lista exaustiva. Site

Prove - Promover e vender

É uma cooperativa agrícola que promove o escoamento de produtos locais e privilegia as relações de proximidade, entre quem produz e quem consome. Ainda não cobre todo o território nacional (Aveiro, Braga, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do castelo e Viseu), mas fornece cabazes de produtos hortofrutícolas locais e da época entregues semanalmente ao consumidor pelo produtor. Para aderir é necessário preencher online uma ficha de consumidor. Site

Pátio d’ as Marias

“Pão, fruta, verduras, lacticínios, mercearia tradicional” e também “todas as outras coisas boas”, como “chás, especiarias, mel, compotas, chocolate e vinhos”. O Pátio d’ as Marias pode ter reduzido o horário (das 11h às 18h) mas continua a oferecer o mesmo de sempre. Agora com a possibilidade de se fazerem encomendas para recolha ou entregas ao domicílio - “Para já só no Porto. Mas estamos a terminar o site de vendas e aí vamos alargar as entregas”. Tel.: 960 192 629; Facebook

A Favorita do Bolhão

É uma das lojas históricas do coração do Porto, uma mercearia à antiga (com os clássicos azeites, enlatados, conservas, vinagres, especiarias, sementes, produtos de limpeza e higiene e ainda uma garrafeira de vinho do Porto e destilados) e adaptou-se a “este momento mais delicado”. Elaborou um cabaz selecção (que inclui massas, arroz, azeite e conservas, entre outros) e convida os clientes a construírem o seu - as entregas ficam a cargo da casa e são gratuitas mediante o valor dos pedidos e a distância. Tel.: 22 200 1624. Facebook

Bio em Casa

Os cabazes são a sua rotina, mas, para estes tempos, a Bio em Casa decidiu alargar as suas rotas de entregas (de Barcelos a Aveiro e tudo pelo meio) - e continua a aceitar novos clientes. Todos os cabazes são personalizados - de legumes e frutas (biológicos e, sempre que possível, locais) -, vêm em cinco tamanhos. Disponibiliza também um cabaz mercearia, onde se pode escolher entre massas, cereais, leguminosas, azeites, frutos secos, sementes, granolas, azeite, entre outros. Fora dos cabazes oferece ainda pão biológico. As entregas são feitas de quarta-feira a sábado. Tel.: 928 102 074; Site

Quintinha Produtos Biológicos

A loja, em Vila Nova da Gaia, tem as portas fechadas por estes dias - embora funcione como porta de entrega de encomendas, com hora marcada - mas as entregas ao domicílio dos cabazes, que já faz há 20 anos, continuam a decorrer (Porto, Vila Nova de Gaia, Espinho, Santa Maria da Feira e São João da Madeira). São três os tamanhos dos cabazes de legumes e frutos biológicos a que se podem juntar produtos de mercearia de matéria-prima biológica e certificada: dos produtos tradicionais aos integrais. As entregas são feitas entre terça e quinta-feira, das 15h às 20h e os pedidos devem ser feitos até segunda-feira. Tel.: 918 683 147, 969 001 913; Site

Mouï Delivery

Já durante a quarentena, a empresa de catering Mouï decidiu disponibilizar um serviço de entregas ao domicílio na zona do Porto e assim nasceu a a Mouï Delivery. O site já está a funcionar e dispõe de uma lista de produtos básicos em várias categorias: frescos, mercearia, congelados, artigos de bebé, bebidas, lacticínios, higiene, limpeza e animais. Em breve, serão introduzidos novos produtos, como carnes e biológicos. As encomendas (valor mínimo 50€) são feitas no site e as entregas (gratuitas) efectuadas no máximo em três dias. Site

RESTAURANTES

BH Foz com prato do dia 20 por cento de desconto no take-away

BH Foz fechou, mas o serviço de take-away continua a funcionar e com 20 por cento de desconto. Os pedidos são feitos por telefone e a entrega é feita num balcão improvisado à entrada, com uma mesa que mantém a distância e serve para as trocas, e onde só entra uma pessoa de cada vez. Também prossegue o menu do dia, ao almoço, que diariamente é actualizado nas redes sociais - o preço é de 9,90€, inclui prato e bebida e em regime de take-away tem direito aos mesmos 20% de desconto - e menus especiais como o de sushi (9,90€, 12 peças), de sushi e sashimi (11,90€ 16 unidades) e o de pizza (9,90€, varia de dia para dia). O peixe, por exemplo, “continua a ser entregue diariamente mas em quantidades menores”. Para vizinhos nas proximidades, sobretudo idosos, o restaurante está a fazer entregas em casa, “não profissionais”.

Avenida do Brasil, nº 498

Reservas & Take Away: 910993040

Entregas ao domicílio BNeed: 229381008

Entregas ao domicílio noMENU: 226092865

Entregas ao domicílio Fora D‘Horas: 229382736

Entregas ao domicílio Uber e Glovo

https://www.facebook.com/BhFoz/

Trattoria 179

Dos mesmos proprietários do BH Foz, o Trattoria 179, na Baixa do Porto, adoptou um regime semelhante desde o dia 16 de Março: menu do dia (9,90€) actualizado diariamente no Facebook e 20 por cento de desconto em take-away. Está disponível ainda nas plataformas Uber Eats e Glovo.

Rua Rodrigues Sampaio 179, Porto

Tel.: 964846087

www.facebook.com/trattoria179

Tutti Buoni Pizzaria

Espaços fechados. Na Tutti Buoni Lóios (Porto) continua a trabalhar-se, mas apenas de quinta-feira a domingo e em regime exclusivo de take-away ou UberEats. Na casa-mãe, a Tutti Buoni Pizzaria (Valadares, Vila Nova de Gaia), a laboração é diária mas só para take-away e entregas ao domicílio que abrangem Vila Nova de Gaia, “de Espinho [inclusive] até às pontes [sobre o Douro]”. Com algumas excepções até ao Porto, “para clientes da casa”, conta Gisela Cardoso, a proprietária. “Vamos tentando acomodar”, prossegue, “e ajudar as pessoas”. Este serviço de entregas é novo e não tem qualquer comissão de entrega. “Encerrámos há 15 dias e foi quando começámos a fazer isto.” “Isto” inclui, por exemplo a confecção de sopas “para os vizinhos idosos que não gostam de pizzas”, mas é sobretudo pizzas, pastas, risottos e até francesinhas em forno a lenha entregues à porta por Gisela, o marido ou a filha (os únicos que têm carta) de máscaras, luvas e multibanco sempre desinfectado. “Não quis impor valor mínimo de encomenda, e assim também incentivou as pessoas a encomendarem mais de cinco euros”. Há também menu almoço (pizza, pastas, salada ou risotto, com bebida e sobremesa - salada de fruta, baba de camelo ou mousse Oreo) a 7,50€. Os pagamentos podem ser feitos por multibanco ou MBWay.

R. Prof. Amadeu Santos 1038. Valadares - Vila Nova de Gaia. Tel.: 919 374 138

Largo dos Lóios 25 loja3. Porto. Tel.: 919 374 138. Facebook