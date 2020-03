Ljubomir convoca 14 horas de amor online: Love Aid quer distrair-nos do coronavírus

São 14h seguidas de conteúdo multidisciplinar, acontecendo ao vivo de várias casas mas coordenadas por um casal que só quer encontrar um pouco de diversão no meio desta quarentena do coronavírus. Esta é a proposta do Love Aid Festival, que pretende reunir as pessoas em torno da cultura, mesmo em tempos de separação física.

“A arte une-nos de todas as formas, e é preciso enfrentar este período de confinamento desta maneira, unidos em torno da cultura, fazendo cada um a sua parte – muito inspirado por todas as iniciativas incríveis ao redor do mundo que temos visto online,” conta Mónica Franco, responsável pela comunicação do restaurante 100 Maneiras e mulher do chef Ljubomir Stanisic. “Nós queríamos ser proactivos nesta fase difícil”.

Para dar forma ao festival, o casal começou por contactar pessoalmente amigos de diversos campos da cultura e do entretenimento. Stanisic diz, no entanto, que não foi difícil encontrar o line-up: “Nós temos a sorte de termos amigos talentosos que se dispuseram a participar. Ligámos para 25 pessoas e 24 aceitaram, sendo que a que não aceitou foi porque não tem ligação à net”.

A programação completa, que começa às 10h deste sábado e vai até à 1h30 do domingo, inclui desde aulas de maquilhagem até um show de comédia de improviso, passando por apresentações de hip-hop e burlesco e até Fernando Alvim entrevistando a si mesmo.

A programação foi pensada para atingir todos os tipos de público, como lembra o chef: “Eu acho que esse período vai mudar muito a forma de nos relacionarmos. As pessoas estão finalmente a passar tempo em casa, com os filhos, com as famílias, enquanto antes toda a gente se focava muito no trabalho. E a ideia do festival é esse, ter alguma coisa para toda a gente. Desenho para os miúdos, yoga para relaxar e de noite música incrível.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pela sua parte, Stanisic vai fazer um show-cooking focado apenas na batata, aproveitando todas as partes do vegetal e tentando mostrar diversas maneiras de utilizar um só ingrediente. Ele explicou que o motivo da escolha é muito ligado à sua experiência pessoal com situações extraordinárias: “Eu já vivi a guerra na Jugoslávia. A ideia era fazer uma coisa acessível, não receitas de chef, mas algo que todos possam fazer em casa, com poucos ingredientes. Isto está muito ligado também à questão do desperdício zero, mas pela necessidade de usar tudo o que se tem disponível”.

E a experiência da guerra não influenciou apenas na escolha do ingrediente, mas também na maneira de encarar o confinamento, explicou o chef. “Eu vi [naquela época] como é importante ter uma distracção. Se conseguirmos passar estas 14 horas a divertirmo-nos sem pensar em covid, já é uma vitória”.

Love Aid Fest

Sábado, às 10h

Todas as actividades serão transmitidas ao vivo nas contas pessoais dos convidados. A programação completa e os links para cada actividade estão no Instagram do festival.