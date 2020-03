Food For Heroes: restaurantes entregam refeições gratuitas aos profissionais de saúde

Seis cadeias de restauração, cinco delas especializadas no serviço de entrega ao domicílio, decidiram juntar-se para distribuir refeições gratuitas aos profissionais de saúde que estão na linha da frente contra a pandemia de covid-19.

A iniciativa chama-se Food for Heroes e promete fazer uma entrega por dia a um hospital diferente. As unidades de saúde têm apenas de enviar um e-mail para [email protected], referindo o nome da pessoa que fica responsável pelo pedido, o contacto telefónico, o número de refeições estimadas, o local e horário de entrega, entre outras informações.

“A candidatura fica submetida e, assim que tivermos uma data definida para proceder à entrega, entramos em contacto, com um ou dois dias de antecedência para confirmar a disponibilidade e acertar todos os pormenores”, conta à Fugas Martim Botton, um dos fundadores da Aruki Sushi, uma das empresas de restauração que lançaram a iniciativa.

Foto DR

Toda a logística, incluindo confecção, embalamento e transporte das refeições, fica a cargo dos restaurantes parceiros, “sempre respeitando as regras de higiene e sanitização”.

As entregas poderão ser feitas entre as 18h e as 19h e as 22h e as 23h, integrando “um pouco de tudo” aquilo que os restaurantes poderão oferecer no dia. “Não nos sendo possível atender a pedidos personalizáveis ou marcas muito específicas, o nosso objectivo é tentar criar um ‘cabaz’ com um mix de produtos dos restaurantes aderentes.”

Desde 20 de Março, dia em que a iniciativa foi lançada com as primeiras refeições doadas ao Hospital de Santa Maria, já foram entregues “cerca de 400 refeições”. Nos próximos dias, avança Martim Botton, existem “mais 1500 pedidos” para satisfazer.

A ideia de criar a iniciativa Food for Heroes partiu de “um conjunto de jovens amigos e empreendedores da área da restauração”. “Num estado de emergência nacional, a solidariedade e cooperação superam qualquer competitividade e sentimos a necessidade de ajudar quem está na frente desta luta”, resume Martim Botton. “Damos o nosso contributo da melhor forma que sabemos: preparando refeições reconfortantes para todos os profissionais de saúde que lutam heroicamente por todos nós.”

Para já, a iniciativa arranca com seis cadeias de restauração associadas, que operam apenas na zona de Lisboa: os sabores japoneses das marcas Aruki, Home Sweet Sushi e Sushi @ Home, a comida italiana do grupo Non Basta, o frango de churrasco da Chickinho e os hambúrgueres do The Burger Guy. Mas Martim Botton revela estarem a ser estabelecidos “contactos com outras marcas interessadas em colaborar”, que “serão anunciadas nos próximos dias” na página de Instagram da iniciativa. Entre elas estão “quatro restaurantes no Porto”.

“Apesar de actualmente operarmos apenas na zona de Lisboa, temos o objectivo e a perspectiva de alargar o raio de acção brevemente, de forma a conseguirmos chegar ao maior número de hospitais do nosso país e ajudar, também, o maior número de pessoas possíveis.”