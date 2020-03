Esporão “muda-se” para o Instagram com workshops e provas

Vai ser a primeira vez e é um desafio: em plena pandemia do coronavírus, o chef Carlos Albuquerque, responsável pelos restaurantes da Herdade do Esporão e Esporão no Porto, estreia-se nos workshops online e vai levar um pouco da sua cozinha a todos os que se juntarem à sessão no Instagram da empresa.

“Toda a vida trabalhei com gente, frente a frente”, explica, “mostrar na cozinha é fácil, faço uma, duas vezes. Outra coisa será através do ecrã, onde não haverá os detalhes das coisinhas pequenas.” Como serão lives, espera que a interactividade dos workshops presenciais se mantenha. “Queremos que as pessoas intervenham, coloquem perguntas, dêem ideias”, revela. Afinal, diz, “seria mais fácil fazer vídeos a mostrar os fundamentos” - e “saía tudo direitinho”. “Mas queremos chegar às pessoas, queremos que se sintam envolvidas.”

O primeiro dos três workshops que o chef Carlos Albuquerque fará nas próximas duas semanas acontece no dia 30 de Março e é “sobre como aprender a fazer pão”, numa altura em que nas redes sociais pululam vídeos e relatos de experiências caseiras. “Há”, diz, “muita coisa que pode correr mal, são muitas variáveis”. Contudo, “é preciso arriscar e não ter medo, falhamos muitas vezes. É preciso testar, cometer erros, e voltar”. “É um processo demorado, de paciência, carinho”, considera.

Para o segundo workshop, dia 2 de Abril, também poderá haver receitas mais demoradas (“ainda estamos a estruturar”, confessa). Pelo menos as do chef: “Dicas gastronómicas e receitas do chef” é o tema e pelo menos algumas das receitas que Carlos Albuquerque pensa apresentar “demoram mais tempo a cozinhar” - vão ser pratos com “mais tempo de forno, mais tempo de tacho”. Mas não só. Haverá também “receitas fáceis”, com ingredientes comuns. “Também queremos explorar a ideia de ver o que as pessoas têm em casa e o que podem fazer com isso”, explica. Espera, portanto, interpelações da audiência, para aquilo que chama a “cozinha do desenrasque” - “mas boa, aproveitando as capacidades de cada ingrediente”. “Estamos sempre habilitados a desenrascar”, brinca.

O último workshop, a 9 de Abril, é sobre o “desperdício zero na cozinha” e Carlos Albuquerque está a elaborar uma lista de “dicas principais” e espera bastantes intervenções - “também procuramos aprender”, diz. Por agora, são estas as sessões marcadas, porém, dependendo da forma como decorre esta experiência e da adesão, não está descartado o prolongamento dos workshops online.

Não será apenas a cozinha da Herdade do Esporão a abrir as portas no Instagram nas próximas duas semanas. Vários colaboradores estão alinhados para fazerem provas online - de vinho, claro, mas também de azeite e cerveja artesanal.

As provas de vinho começaram no dia 27 e prosseguem no dia 1 de Abril (“Vinhos do Alentejo”, com Sandra Alves, enóloga da Herdade do Esporão), no dia 6 de Abril (Vinhos da Quinta do Ameal, com José Luís Moreira da Silva) e no dia 7 de Abril (“Vinhos do Mundo”, por David Baverstock). No dia 15, a cerveja intromete-se (com Fábio Torre, mestre-cervejeiro da Sovina) e, pelo meio, “Azeite para crianças”, com Ana Carrilho e os filhos (12 de Abril).

Todas as sessões, excepto a última, decorrem às 21h e têm duração prevista de 30 minutos - ainda que Carlos Albuquerque preveja, por exemplo, que o workshop do pão possa “demorar um pouco mais” (mesmo já com “os processos encurtados”).

Para assistir aos Instagram Lives do Esporão tem de aceder-se à página do Instagram do Esporão à hora indicada e clicar na foto de perfil na parte superior da página (terá a indicação “Em directo”).

Quem não conseguir “aparecer” à hora certa, perde a oportunidade de fazer comentários e perguntas, mas pode ver a sessão nas 24 horas seguintes.

Paralelamente, a equipa Esporão está a responder a perguntas sobre o quotidiano na herdade através das Instagram Stories (dias 31 de Março, 3 e 10 de Abril) - as perguntas colocadas terão resposta no dia seguinte.