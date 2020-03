Moratória nos empréstimos das famílias só se aplica ao crédito à habitação

As medidas de apoio às famílias, aprovada pelo Governo, aplica-se apenas ao crédito à habitação, excluindo o crédito ao consumo, e só pode ser pedido por famílias directamente afectadas pela Covid-19. A moratória, que também se aplica a empréstimos de micro, pequenas e médias empresas, e empresários em nome individual, suspende a prestação integral dos empréstimos, ou seja, capital e juros, durante um período de seis meses.

Não se trata de perdão de dívida, mas apenas do adiamento dos encargos para mais tarde. A título de exemplo, um empréstimo a 20 anos passará, com a suspensão, para 20 anos e seis meses, como já aconteceu na moratória criada para apoiar famílias sobreendividadas, após a crise de 2008.

O decreto-lei do Governo, publicado esta sexta-feira em Diário da República, limita o acesso à medida ao cumprimento de um conjunto de condições por parte de famílias e empresas, sendo mais restritivo face ao que alguns bancos estavam a propor.

No caso dos particulares, os bancos incluíam o crédito pessoal e ao consumo, que tem muito peso no orçamento de muitas famílias, uma medida que a associação de defesa do consumidor Deco também defendia.

Assim, a medida formalizada pelo Governo só se aplica às pessoas singulares, com crédito para habitação própria permanente que, à data de publicação do presente decreto-lei, “tenham residência em Portugal e estejam em situação de isolamento profiláctico ou de doença ou prestem assistência a filhos ou netos, conforme estabelecido no Decreto-Lei n.º 10-A/2020”.

Ou ainda, aos casos em “que tenham sido colocados em redução do período normal de trabalho ou em suspensão do contrato de trabalho, em virtude de crise empresarial, em situação de desemprego registado no Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., bem como os trabalhadores elegíveis para o apoio extraordinário à redução da actividade económica de trabalhador independente, nos termos do artigo 26.º do referido decreto-lei, e os trabalhadores de entidades cujo estabelecimento ou actividade tenha sido objecto de encerramento determinado durante o período de estado de emergência, nos termos do artigo 7.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de Março”.

Mas há outras limitações. É que o acesso dos particulares, das empresas, de empresários em nome individual, e demais entidades da economia social, têm de ter os créditos em dia, salvo algumas excepções, e têm de ter a situação regularizada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira e da Segurança Social.