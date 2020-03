Governo duplica para 400 milhões a linha de crédito para empresas

A linha de crédito para apoiar a tesouraria das empresas em geral vai duplicar de dotação. Os 200 milhões de euros passam a 400 milhões, segundo anunciou o Ministério da Economia nesta sexta-feira. É a segunda vez que o montante disponível duplica. O Governo diz que esta é a resposta “à elevada procura que se tem registado nos últimos dias”.

Inicialmente com 100 milhões, a linha que até agora tinha 200 milhões de euros em crédito destina-se a cobrir necessidades de caixa e de fundo de maneio. Podem concorrer todas as empresas, preferencialmente micro, pequenas e médias, desde que não sejam dos sectores económicos que têm linhas de crédito específicas.

Estão, por isso excluídas, as indústrias extractivas, têxteis e vestuário, couro e sucedâneos, madeira e cortiça, cestaria e espartaria, mobiliário e colchões, alojamento, restauração e similares, aluguer de automóveis, agências de viagens, operadores turísticos, outros serviços de reservas e actividades relacionadas, organização de feiras e congressos e eventos similares, actividades culturais, lotarias e jogos de apostas e actividades desportivas, de diversão e recreativas.

As condições desta linha que agora passa a ter 400 milhões de euros, são um financiamento máximo de três milhões por empresa (1,5 milhões para fundo de maneio e outro tanto para tesouraria); garantias concedidas pelo Estado até 80% através do sistema de garantia mútua; as operações de fundo de maneio têm um prazo máximo de quatro anos e de um ano de carência de capital; as operações de financiamento de tesouraria têm uma duração de até três anos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As empresas candidatas têm de ter uma situação líquida positiva no último balanço aprovado, ou no caso de apresentarem situação líquida negativa poderão aceder à linha caso apresentem esta situação regularizada em balanço intercalar aprovado até à data de enquadramento da operação. Têm de ter cadastro limpo, sem incidentes não regularizados junto da banca, à data de emissão de contratação, e situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social.

As grandes empresas podem apresentar candidatura, desde que estejam pelo menos numa situação comparável à situação B-, em termos de avaliação de crédito. São também elegíveis empresários em nome individual com contabilidade organizada, e empresas sem um ano completo de actividade, sendo classificadas como escalão de risco “C”.

Os spreads máximos variam entre 1,928% e 3,278%. O prazo de decisão vai de sete a 12 dias, de acordo com informação disponibilizada pelo IAPMEI.