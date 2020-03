Empresas em layoff impedidas de distribuir lucros. Formulário já está disponível

A Segurança Social já disponibilizou online os documentos do chamado layoff simplificado. São dois, disponíveis na área de formulários do site daquela entidade, e que têm de ser obrigatoriamente devolvidos aos serviços por via electrónica, através da Segurança Social Directa. As empresas que quiserem aderir a este mecanismo extraordinário criado pelo Governo para lidar com os efeitos da pandemia de covid-19 não poderão distribuir lucros durante o período em que tiverem trabalhadores com horário reduzido ou com contrato suspenso.

Tal proibição consta do decreto-lei com as novas regras que também já foi publicado em Diário da República. O diploma tinha sido aprovado na quinta-feira, em Conselho de Ministros, e tal como o PÚBLICO noticiou, revoga a portaria anterior, de 15 de Março, acelerando o acesso ao mecanismo e alargando o universo de empresas que podem beneficiar.

É no artigo 14.º do novo Decreto-Lei n.º 10-G/2020 que se estabelece a proibição de pagar dividendos durante o layoff. Esse artigo é sobre o “incumprimento e restituição do apoio” e determina que “o incumprimento por parte do empregador ou do trabalhador das obrigações relativas aos apoios (...) implica a imediata cessação dos mesmos e a restituição ou pagamento, total ou proporcional, dos montantes já recebidos ou isentados”.

Isso pode acontecer caso haja despedimento, excepto por facto imputável ao trabalhador; não cumprimento pontual das obrigações retributivas devidas aos trabalhadores; não cumprimento pelo empregador das suas obrigações legais, fiscais ou contributivas; distribuição de lucros durante a vigência das obrigações decorrentes da concessão do incentivo, sob qualquer forma, nomeadamente a título de levantamento por conta; incumprimento, imputável ao empregador, das obrigações assumidas, nos prazos estabelecidos; prestação de falsas declarações; ou prestação de trabalho à própria entidade empregadora por trabalhador abrangido pelo layoff.

Este último preceito, fixado na alínea g) do já referido artigo 14.º, significa por seu lado que o Governo abandonou uma ideia, que constava na portaria 71-A de 15 de Março (agora revogada), de que um trabalhador em layoff poderia ser mesmo assim obrigado pelo empregador “de exercer, a título temporário, funções não compreendidas no contrato de trabalho”. Com o novo diploma, isso já não é possível. Pelo contrário, se acontecer, é motivo suficiente para a empresa ser considerada em incumprimento e, como tal, estar sujeita à devolução dos apoios.

O Governo mexeu em mais aspectos, tentando responder à chuva de críticas dos empresários que viram o modelo anterior como demasiado “lento” e “burocrático”. Mantém-se a proibição de despedir trabalhadores abrangidos pelo layoff, seja por despedimento colectivo ou por extinção do posto de trabalho, durante o período do layoff e dos 60 dias seguintes, mas o prazo máximo do layoff foi encurtado de seis para três meses.

Por outro lado, as condições de acesso deverão permitir, segundo o Governo, alargar a aplicação deste mecanismo a mais empresas afectadas pelo coronavírus.

Os documentos a entregar são um requerimento (Modelo RC 3056-DGSS, disponibilizado em PDF), no qual a empresa tem de explicar em que condições acede ao “layoff simplificado”. Neste documento é indicado o tempo de aplicação da medida e número de trabalhadores, devendo ser especificado se se suspendem os contratos de trabalho ou se se reduz o horário de trabalho. Além disso, é feita a certificação por parte de um contabilista e, no caso dos trabalhadores independentes, que sejam entidades empregadoras beneficiárias das medidas e respectivos cônjuges, tem de ser feita a identificação, para acesso á isenção das contribuições.

Este requerimento é acompanhado por um ficheiro em excel (Anexo ao Mod. RC 3056-DGSS) , que tem de ser “zipado” (comprimido), e no qual são identificados todos os trabalhadores a abranger pelo layoff.

