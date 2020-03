O acidente mortal na linha do Tua que ficou nove anos em tribunal

No dia 22 de Agosto de 2008, a automotora que partira de Mirandela com destino ao Tua saltou dos carris perto do Cachão, rodou sobre si mesma e imobilizou-se no fundo de uma ravina. O acidente provocou um morto e 41 feridos. CP e Refer (hoje Infraestruturas de Portugal) pelearam durante nove anos no tribunal sobre as causas do acidente e o pagamento das indemnizações às vítimas.

