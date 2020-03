Jogos com História: O mais sublime jogo de Rui Costa

Estamos todos a sofrer com saudades do futebol. Em tempos de quarentena, os artistas estão fechados em casa, à espera que a bola volte a rolar, e aos adeptos resta a memória dos grandes jogos. Um deles, no Euro 2000, é uma das páginas de ouro do futebol português. Portugal venceu a Inglaterra por 3-2, guiado pelo genial “maestro” Rui Costa, que na próxima segunda-feira fará 48 anos.