Atletas já qualificados para os Jogos manterão a vaga em 2021

Todos os atletas que tiverem obtido a qualificação para os Jogos Olímpicos de 2020 vão manter a vaga no próximo ano, data para a qual o evento foi adiado. A garantia foi dada nesta sexta-feira pelo Comité Olímpico Internacional (COI).

Aos poucos, a organização japonesa e o COI vão esclarecendo as muitas dúvidas que se levantam com o adiamento dos Jogos de Tóquio para 2021. De entre os cerca de 11 mil atletas que se prevê que compitam no evento, aqueles que já tiverem alcançado mínimos olímpicos verão o seu lugar assegurado.

De resto, o número de vagas alocadas a cada modalidade nos Jogos de Tóquio também não sofrerá alterações. “Os 57% já qualificados mantêm-se e as quotas atribuídas a cada modalidade também”, atestou um membro do COI.