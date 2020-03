Pintaram contra a maré: mulheres artistas na Itália do Renascimento

São mais e melhores do que pensávamos. As pintoras do Renascimento italiano já tinham sido descobertas pelas historiadoras da arte feministas na década de 70 mas só recentemente é que os museus de maior prestígio lhes dedicaram catálogos e exposições. Agora que os museus foram fechados, as exposições adiadas e Itália é nomeada pelas mais tristes razões, resta-nos a vontade de um dia ir a Florença, Cremona, Bolonha ou Roma ver a magnífica pintura de Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana ou Plautilla Nelli. O Covid-19 fechou museus e adiou exposições. Mas podemos ler sobre elas e ver a sua obra.