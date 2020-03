Passadeira de Abbey Road restaurada numa Londres vazia pelo coronavírus

Nem tudo são más notícias nestes dias de pandemia de covid-19: a passadeira de Abbey Road, a mais famosa do mundo tornada célebre pelos Beatles, foi repintada há poucos dias numa Londres esvaziada pela pandemia.

Uma equipa de manutenção das estradas da cidade conseguiu pintar de branco as faixas desta “zebra” situada no bairro de St. John’s Wood que a banda inglesa colocou na capa do álbum de 1969, conta o jornal The Guardian. A sempre movimentada passadeira foi rapidamente pintada a 24 de Março, um dia depois de o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ter ordenado o isolamento social dentro de casa numa tentativa de desacelerar o contágio pelo novo coronavírus. Entretanto, já esta sexta-feira o primeiro-ministro anunciou estar infectado.

O Reino Unido classificou a passadeira em 2010, impedindo que seja alterada sem a aprovação das autoridades responsáveis pelo património. “Esta passadeira de Londres não é um castelo nem uma catedral. Mas, graças aos Beatles e a uma sessão de fotografia de dez minutos feita numa manhã de Agosto de 1969, tem um impacto tão grande como qualquer outro património nosso”, disse na altura o ministro do Turismo e Património inglês.