A nova vida do Teatro Maria Matos de novo em suspenso

Estava agendada para esta sexta-feira, Dia Mundial do Teatro, a apresentação do projecto artístico e das primeiras propostas de programação para a reabertura do Teatro Maria Matos. Embora o concurso público para o arrendamento por cinco anos da sala lisboeta tivesse sido vencido pela Força de Produção em 2018, só em Fevereiro, com a retirada da acção judicial interposta pela empresa Yellow Star contra a Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC, entidade responsável pelo concurso), Sandra Faria e a sua equipa viram confirmada a possibilidade de poderem arrancar com o plano que tinham desenhado para a nova vida do Maria Matos. Como é evidente, o actual contexto de isolamento social, determinado pelas medidas de combate à covid-19, rasga qualquer calendário previsto pela Força de Produção — não conheceremos ainda a programação da sala, nem tão-pouco haverá um arranque oficial a 30 de Abril.

