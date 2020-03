Os humanos são a maior ameaça à sua própria existência

Há uma ideia que se repete com uma frequência angustiante na série Pandemia disponível na Netflix: a de que a próxima pandemia está para chegar a qualquer momento e o mundo não está preparado para ela. A realidade é que, entretanto, revelando o timing perfeito dos produtores da série, a pandemia chegou sob a forma do novo coronavírus. E o mundo não estava preparado.

Todos nós, humanos, temos tendência para desvalorizar problemas que estão para chegar mas ainda não chegaram. Como se o facto de olharmos para o outro lado fosse suficiente para garantir que eles nunca chegarão.

Mas há alguns de nós que dedicam a vida a olhar para os problemas que virão e a tentar alertar para a necessidade de termos que estar preparados. Adrian Currie, que entrevistámos na última edição do Ípsilon, é um deles. Estudioso dos perigos que ameaçam a Humanidade, está hoje na Universidade de Exeter mas pertenceu ao Centro para o Estudo do Risco Existencial (situados um patamar acima dos “riscos catastróficos”) da Universidade de Cambridge, no Reino Unido.

A conversa com Currie foi o ponto de partida para perceber quem são, afinal, as pessoas que fazem da eventual extinção da Humanidade o seu objecto de estudo e o que é que realmente as preocupa. As pandemias são uma preocupação, confirmou-nos Currie, mas estão longe de ser a maior. Talvez seja o momento de olharmos também para aquilo que, com considerável sucesso, temos evitado olhar.

Se no passado se considerava que os riscos existenciais eram essencialmente naturais, como os super-vulcões ou a hipótese de um asteroide chocar com a Terra, hoje, lê-se no site do Instituto para o Futuro da Vida, baseado em Boston, os avanços tecnológicos que trouxeram grande progresso abriram também as portas a novos riscos existenciais, desta vez tendo como origem a acção do Homem. E estes incluem factores como a guerra nuclear, a biotecnologia, a inteligência artificial e as alterações climáticas.

No topo das preocupações destes especialistas está o desenvolvimento da inteligência artificial (IA), ou seja, a possibilidade de as máquinas desenvolverem um nível de inteligência superior ao dos humanos, e completamente autónomo deles. Há dois anos, a revista Wired fez um retrato daqueles a que chamou os X-Men, os estudiosos dos riscos existenciais e enumerou as maiores ameaças, começando precisamente pela IA.

Nick Bostrom, filósofo e director do Instituto para o Futuro da Humanidade da Universidade de Oxford, avançava com uma previsão: em 2075, as máquinas terão atingido 90% do nível de inteligência dos humanos.

O que as pessoas envolvidas nesta área de estudo tentam fazer é encontrar também respostas para os problemas que identificam. E, para isso, cruzam os saberes de disciplinas como a filosofia ou a matemática. No que diz respeito à IA, resume o artigo da Wired, as questões em debate vão desde como “devemos alinhar os valores morais da IA com os dos humanos, e, nesse caso, quais são os nossos valores morais?” até perceber como devem ser reguladas as armas autónomas como os drones ou os “robôs assassinos”.

“Os governos democraticamente eleitos deviam concentrar-se seriamente em riscos futuros, não o fazem” porque “os políticos não pensam em termos do que vai acontecer daqui a 100 anos" Adrian Currie

Parecem cenários de ficção científica? Cenas do O Exterminador Implacável? “Quando analisamos riscos existenciais, um dos desafios é termos que pensar em acontecimentos que são muito improváveis e que têm consequências muito dramáticas”, explica Currie. “E frequentemente temos que pensar a muito longo prazo e imaginar que tipo de capacidades tecnológicas as pessoas vão ter daqui a 100 ou 200 anos. A questão é que temos que fazer essa avaliação o mais cedo possível.”

Há vários anos que os peritos têm vindo a lançar avisos. “É tentador considerar a ideia de máquinas altamente inteligentes como simples ficção científica. Mas isso seria um erro e, potencialmente, o nosso pior erro na História”, alertava em 2014 um artigo publicado pelo The Huffington Post e assinado, entre outros, por Stephen Hawking, pelo Nobel da Física 2004 Frank Wilczek e por Max Tegmark, o físico do MIT que é um dos fundadores do Instituto para o Futuro da Vida.

Os autores do texto revelavam ter total consciência de como estes temas despertam pouca atenção ou tendem a não ser levados a sério. E ensaiavam a reacção dos leitores: “Os peritos estão de certeza a fazer todo o possível para assegurar que tudo corre bem, certo? Errado. Se uma civilização extraterrestre superior nos enviasse uma mensagem dizendo ‘chegaremos dentro de algumas décadas’, responderíamos apenas ‘ok, liguem-nos quando chegarem cá — deixamos as luzes acesas’? Provavelmente não. Mas é mais ou menos isto que está a acontecer com a IA.”

Na listagem feita pela Wired, as pandemias aparecem em segundo lugar (seguem-se cenários como um conflito nuclear, o colapso da infraestrutura causado pelas alterações climáticas, o impacto de um asteróide com a Terra, fome em massa por falta de alimentos, entre outros), mas, ao contrário do que acontece com a série da Netflix, que se centra num cenário de pandemia que surge por causas naturais, a preocupação maior dos estudiosos dos riscos é a possibilidade de um vírus altamente letal criado por cientistas “escapar do laboratório” de forma voluntária ou involuntária.

Num artigo publicado no The Guardian (“Porque é que precisamos do pensamento sobre a pior alternativa para prevenir pandemias”), Toby Ord, filósofo, investigador do Instituto para o Futuro da Humanidade e autor de The Precipice: Existencial Risk and the Future of Humanity (Bloomsbury) descreve detalhadamente o cenário de uma destas fugas de laboratório de um agente patogénico, mesmo excluindo a hipótese de ele cair nas mãos de indivíduos com más intenções.

Há, diz Ord, cientistas a trabalhar em laboratórios com alguns dos mais mortíferos agentes e, em alguns casos, a desenvolvê-los para os estudar, tornando-os ainda mais letais, mais contagiosos e mais resistentes a vacinas. Supostamente a segurança destes laboratórios está garantida. Mas estará totalmente?, interroga-se o filósofo, para concluir que ela “continua a ser insuficiente”, para criticar a “falta de transparência” que rodeia estes processos e as eventuais falhas de segurança neles. “Nos actuais laboratórios com nível de biossegurança 4 [o mais elevado], a fuga de um agente patogénico pandémico é apenas uma questão de tempo”, avisa.

Ord sublinha que não está a querer dizer que o progresso científico vai acabar por levar à extinção da Humanidade. “O que digo é que tem havido uma tendência forte para aumentar o poder da Humanidade, que chegou a um ponto em que representa um sério risco à sua própria existência. Cabe-nos a nós saber como reagir a este risco.”

“Considero cada vez mais plausível que o risco existencial seja a maior questão moral do mundo, mesmo que ainda não se tenha tornado mainstream”, afirmou, por seu lado, Nick Bostrom à Aeon. Segundo este cientista, pode ser errado estar a querer imaginar, que os perigos da inteligência artificial virão sob a forma de robôs assassinos. É melhor não antropomorfizar a IA, avisou, e sim pensar nela como “uma força primordial da natureza, forte e indiferente” que, uma vez focada num determinado objectivo, avançará para o cumprir independentemente do que isso possa implicar. E é aí que pode revelar-se totalmente fora do nosso controlo.

O problema, diz Adrian Currie ao Ípsilon, é que “os governos democraticamente eleitos que estão numa posição em que deviam concentrar-se seriamente em riscos futuros, não o fazem” e isso acontece porque “os políticos não pensam em termos do que vai acontecer daqui a 100 anos, não estão sintonizados para pensar assim”.

Há académicos a dedicar-se ao assunto e a escrever “estudos com centenas de páginas para demonstrar a complexidade e subtileza destas questões”, mas “para a forma como os políticos têm que trabalhar, a complexidade e a subtileza são um bocado difíceis”. Este desfasamento tornou-se evidente com a actual pandemia do coronavírus. “Sabíamos que ia acontecer uma pandemia mais cedo ou mais tarde. E há muito que andávamos a dizer que não estávamos numa posição confortável para responder ao choque que ela provocaria.” Currie sublinha que não está a falar apenas dos estudiosos dos riscos existenciais, mas de um conjunto mais alargado de especialistas. “Não se trata de ter dado ou não ouvidos a um pequeno grupo de académicos sentados em universidades a falar de robots assassinos, mas sim a um conjunto de consultores bem preparados, de analistas, cientistas e muitas pessoas que estudam nas universidades. Devíamos e podíamos ter estado muito melhor preparados para enfrentar esta pandemia.”

Se, quando tudo isto passar, tivermos aprendido algo, Currie lembra a importância de “lidarmos com as rápidas mudanças tecnológicas num mundo em que a tecnologia avança sem que sejamos capazes de reflectir sobre esses desenvolvimentos”. Há, conclui, “uma espécie de determinismo tecnológico, em que a tecnologia nos vai conduzir onde quiser”. Era importante “ter pessoas inteligentes e diferentes a pensar sobre isto — e a pensar muito”.