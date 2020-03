Um Dia Mundial do Teatro ao domicílio

O Dia Mundial do Teatro de 2020 ficará para a história, mas não pelas melhores razões. Teatros fechados, salas vazias, programações em suspenso, artistas e espectadores separados, cada um em suas casas, e uma classe artística portuguesa que vê a sua precariedade pré-coronavírus a afundar-se ainda mais. Contudo, dizem-nos, “the show must go on”, com o optimismo possível e da maneira possível – ou seja, online, sem descartar a rádio e a televisão. Vários teatros e companhias do país mobilizaram-se para assinalar esta data com uma série de iniciativas gratuitas que passam, sobretudo, por respigar os seus arquivos, disponibilizar espectáculos gravados e por leituras.

