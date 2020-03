Coronavírus: Festival Iminente de Vhils com edição online e solidária a 4 de Abril

O festival Iminente, que tem Vhils como um dos fundadores, vai ter uma edição online, no sábado dia 4 de Abril, com o valor dos bilhetes a reverter para dois hospitais de referência no tratamento do novo coronavírus em Portugal.

“Com vista a animar a malta e ajudar aqueles que estão na linha da frente na luta contra o covid-19 em Portugal, apresentamos uma edição especial online do Iminente associada a uma campanha de angariação de fundos para os dois hospitais de referência no tratamento desta pandemia”, refere a organização numa publicação partilhada quinta-feira nas redes sociais do festival e em comunicado enviado às redacções.

A Emergency Edition (Edição de Emergência, em português) do Iminente, que inclui um cartaz com “conversa, música, performance, dança e live painting [pintura ao vivo]”, está marcada para sábado, entre as 16h e as 23h20.

Os bilhetes para esta edição “não têm preço fixo”. “Cada um dá o que pode. E a totalidade do valor angariado reverte para os hospitais”, refere a organização.

Os donativos “para ajudar o Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Central e o Centro Hospitalar e Universitário de São João” podem ser feitos através da plataforma online de angariação de fundos GoFundME, através desta ligação.

O cartaz, disponível nas páginas do festival nas redes sociais, inclui actuações de músicos como Julinho KSD, Dino D'Santiago, Prétu, Mayra Andrade e Ana Moura, performances de Miguel Januário, com o projecto ±maismenos±, e pintura ao vivo por Tamara Alves, entre outros.

O Iminente, um festival que junta música e artes visuais, realizou-se pela primeira vez em Oeiras, em 2016. No ano seguinte, o Jardim Municipal daquela cidade voltou a acolher a iniciativa. Em 2018, o Iminente realizou-se em Lisboa, no Panorâmico de Monsanto, onde se irá manter até este ano.

Em 2017 e 2018, o festival teve também lugar em Londres. No ano passado, foi a vez de Xangai acolher, em Março, um showcase do festival, que em Maio se realizou pela primeira vez no Rio de Janeiro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infectou mais 480 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 22 mil.

Em Portugal, registaram-se 60 mortes, mais 17 do que na véspera (+39,5%), e 3544 infecções confirmadas, segundo o balanço feito quinta-feira pela Direcção-Geral da Saúde, que identificou 549 novos casos em relação a quarta-feira (+18,3%). com PÚBLICO