Carminho no #tamojunto

Já actuou muitas vezes no Brasil, mas esta é especial, porque se fará a partir de casa e num contexto de solidariedade internacional: a fadista Carminho foi convidada pelo jornal O Globo a actuar no festival #tamojunto.

O evento conta com figuras da música brasileira como Adriana Calcanhotto, Tom Zé, Mallu Magalhães, Moreno Veloso, Giulia Be, Leila Pinheiro, Claudio Nucci, Baby do Brasil, Pretinho da Serrinha, Tim Bernardes, Xande de Pilares ou Zélia Duncan.

A actuação de Carminho foi gravada em vídeo e será transmitida esta sexta-feira às 19h em Portugal (16h no Brasil), através do seu Instagram e também no site d’O Globo, bem como nas páginas que o jornal brasileiro tem no Facebook, no Twitter e no YouTube.​