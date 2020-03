Bob Dylan lança tema épico sobre John F. Kennedy

Há oito anos que não lançava uma nova canção original. Talvez por isso este seu regresso seja em grande. São 16 minutos, mais exactamente, os de Murder most foul, o tema esta sexta-feira revelado ao mundo. Desde o álbum Tempest de 2012 que não havia originais de Bob Dylan.

A épica canção aborda o assassinato de John F. Kennedy, que foi Presidente dos Estados Unidos entre 1961 e 1963. Juntamente com o tema, Dylan deixou no Twitter uma mensagem aos seus seguidores: “Obrigado pelo apoio e pela lealdade ao longo destes anos. Esta é uma canção inédita que poderão achar interessante. Mantenham-se seguros e atentos e que Deus esteja convosco”, escreveu. A mensagem não pode deixar de ser lida como uma alusão à forma como o actual Presidente norte-americano, Donald Trump, tem desvalorizado a crise global de saúde pública suscitada pelo novo coronavírus.

Em 1963, o ano em que Kennedy foi assassinado, Dylan editou o seu segundo álbum, The Freewheelin’ Bob Dylan, no qual já fazia referência a JFK no tema I shall be free. A nova canção junta-se a temas como Idiot wind, Sad eyed lady of the lowlands ou Desolation row na galeria dos mais longos de sempre compostos pelo autor.